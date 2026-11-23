Una elección que pone a prueba el liderazgo de Sánchez

La campaña electoral española adquirió un significado que va más allá de la renovación de los escaños parlamentarios. Para Pedro Sánchez, que busca continuar al frente del Gobierno, la votación representa una evaluación de su gestión y de su capacidad para sostener una mayoría política en un escenario cada vez más complicado.

El presidente anunció el adelanto electoral el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara varios decretos relacionados con la vivienda. La decisión llegó en medio de protestas por la situación habitacional y de un creciente malestar social por las dificultades para acceder a una vivienda digna.

El fracaso parlamentario terminó de acelerar una decisión que ya se discutía dentro del oficialismo. Sánchez optó por convocar a las urnas el 29 de noviembre, en lugar de agotar el calendario previsto para la legislatura. La convocatoria quedó formalizada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Vivienda, corrupción y desgaste: los problemas que condicionan la campaña

Uno de los principales temas de discusión es la crisis de acceso a la vivienda, que se convirtió en una de las mayores preocupaciones de la sociedad española. El aumento de los alquileres, la dificultad para comprar una propiedad y la falta de soluciones políticas generaron movilizaciones y presionaron al Gobierno.

El conflicto se intensificó después del desahucio de una mujer de 87 años, un episodio que despertó indignación y contribuyó a instalar nuevamente el problema habitacional en el centro del debate público. Sánchez intentó presentar el rechazo de sus medidas como una muestra de los obstáculos que enfrenta su Gobierno para responder a las demandas sociales.

Sin embargo, el oficialismo también llega a las elecciones condicionado por otros frentes. Las investigaciones y los cuestionamientos por presuntos hechos de corrupción vinculados a figuras del entorno socialista, las críticas a la gestión de los servicios públicos y la crisis migratoria en Ceuta erosionaron la imagen del Ejecutivo.

A estos factores se sumaron las consecuencias políticas de los accidentes ferroviarios y las críticas por la respuesta institucional ante distintos problemas de gestión. La acumulación de conflictos alimentó el argumento opositor de que el ciclo político de Sánchez está agotado. <Cite refs={["turn703660news17","turn703660news7","turn703660news5"]}/>

El Partido Popular busca transformar el descontento en una mayoría

Del otro lado, el Partido Popular (PP), encabezado por Alberto Núñez Feijóo, intenta convertir el desgaste del Gobierno en una oportunidad para regresar al poder.

La estrategia de los populares consiste en presentar los comicios como una oportunidad para cerrar la etapa de Sánchez y abrir un nuevo ciclo político. Feijóo busca reunir el voto de los sectores críticos con el Ejecutivo y evitar que las diferencias internas de la derecha beneficien a los socialistas.

Pero el resultado no dependerá únicamente de qué partido consiga más votos. El sistema parlamentario español obliga a construir una mayoría en el Congreso de los Diputados, integrado por 350 representantes. Para obtener la mayoría absoluta en una primera votación de investidura se necesitan 176 apoyos.

En ese escenario, Vox, liderado por Santiago Abascal, aparece como un actor central. Las encuestas anticipan que la formación podría aumentar considerablemente su representación y convertirse en un socio necesario para que el PP consiga formar Gobierno. La relación entre ambos partidos y las condiciones que puedan establecer para un acuerdo serán determinantes después de la elección.

Una izquierda dividida y la apuesta por la movilización

El panorama tampoco es sencillo para las fuerzas progresistas. El PSOE necesita conservar el respaldo de sus votantes tradicionales y, al mismo tiempo, recuperar a quienes se alejaron del oficialismo durante los últimos meses.

A su izquierda, el espacio político atraviesa dificultades para coordinar una alternativa común. Las negociaciones para construir una candidatura unificada no consiguieron resolver las diferencias entre las distintas formaciones, lo que amenaza con dispersar votos en un momento clave.

Según un análisis publicado por Reuters, Sánchez enfrenta el desafío de movilizar a un electorado progresista descontento, para el cual el temor a un Gobierno de derecha ya no parece ser un argumento suficiente. La vivienda, los servicios públicos y las prioridades económicas aparecen entre las demandas que los partidos de izquierda necesitan volver a poner en primer plano.

El presidente apuesta a que una mayor participación electoral pueda reducir la ventaja de sus adversarios. Sin embargo, la movilización también puede beneficiar a los partidos de derecha, por lo que el nivel de participación, por sí solo, no garantiza un resultado favorable al PSOE.

Qué dicen las últimas encuestas

Los sondeos publicados en la recta final muestran una tendencia general favorable al PP, aunque la distancia con el PSOE se redujo durante la campaña.

El último promedio de encuestas privadas difundido por Antena 3, elaborado con estudios publicados entre el 21 y el 22 de noviembre, ubicó al PP en torno al 31,4% de intención de voto, frente al 28,3% del PSOE. Vox aparecía tercero, con un 18,6%, y la suma de las dos principales fuerzas de derecha alcanzaría una mayoría parlamentaria según esa proyección.

La encuesta de 40dB publicada por El País y la Cadena SER el 23 de noviembre también situó al PP por delante, con un 31,8% frente al 30,9% del PSOE. El estudio proyectó 187 escaños para el bloque de la derecha, por encima de los 176 necesarios para la mayoría absoluta.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en cambio, presentó una fotografía diferente: estimó un 34,4% para el PSOE y un 24,7% para el PP, con Vox en el 15,6%. La diferencia entre este resultado y los sondeos privados refleja la incertidumbre que todavía rodea a la elección.

En cualquier caso, las encuestas no anticipan un resultado definitivo. La ley española prohíbe publicar nuevos sondeos durante los cinco días previos a la votación, por lo que los estudios difundidos este lunes serán los últimos que podrán conocerse antes de que se abran las urnas.

El resultado también definirá el futuro político de España

La votación del 29 de noviembre tendrá consecuencias que exceden la continuidad de Pedro Sánchez. Si el PP logra una mayoría junto a Vox, España podría iniciar un cambio de orientación política en asuntos como inmigración, políticas sociales, vivienda y organización territorial.

Si el PSOE consigue resistir y reunir los apoyos parlamentarios necesarios, Sánchez podría continuar en el poder, aunque debería afrontar una nueva etapa de negociaciones con sus aliados y un escenario de gobernabilidad complejo.

Por eso, estos comicios funcionan como un referéndum político sobre el presidente, aunque formalmente los españoles no votarán una consulta sobre su continuidad, sino la composición del Congreso y del Senado.

La pregunta central es si el desgaste acumulado durante la legislatura será suficiente para provocar un cambio de Gobierno o si Sánchez conseguirá una vez más reunir los apoyos necesarios para mantenerse en La Moncloa. El domingo, las urnas darán la primera respuesta; la negociación parlamentaria tendrá la última palabra.