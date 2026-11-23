Catherine Fulop regresó a Venezuela después de 14 años y compartió sus sensaciones tras volver a pisar su tierra natal. La actriz se mostró emocionada por el reencuentro con su mamá y el resto de su familia, habló sobre cómo vivió el viaje y reconoció que esta experiencia representa un proceso de sanación personal. “Estoy sanando”, aseguró.

En diálogo con Infama (América), Fulop contó que viajó acompañada por su marido, Ova Sabatini, y reconoció que antes de llegar tenía dudas sobre lo que podía suceder. “Yo llegué al aeropuerto con incertidumbre, no sabía qué iba a pasar”, relató. Cuando le preguntaron si había tenido miedo de ser detenida, respondió: “Realmente no sé, pero no me quería arriesgar”.

La actriz explicó que la invitación de un canal de televisión fue clave para concretar el regreso y destacó el significado que tuvo esta oportunidad. “Fue una oportunidad para abrir ese espacio. Yo sentí que había algo que se había separado. Y ahora volver a mi tierra, me siento como en paz”, expresó.

En ese sentido, recordó los años en los que manifestó públicamente su deseo de que la situación de su país cambiara y compartió su mirada sobre el presente venezolano. “Creo que se respiran momentos de cambio en Venezuela. No es que todo esté bien, pero yo siento que la gente está esperanzada y está bueno cuando nosotros podemos volver y decirles ‘estamos acá sin miedo’”, sostuvo.

Además, reflexionó sobre las consecuencias emocionales que le produjo haber permanecido tanto tiempo lejos de su lugar de origen. “Porque yo creo que también sembraron en nosotros esta cosa de que este país no nos pertenecía y es algo muy fuerte que te pasa en el alma y en el corazón. Sentir que hay una parte de ti que está como quebrada y rota, y tenés que juntar esos pedazos para poder sentirte en paz. Yo me sentía rota sin poder venir a mi país”, confesó.

Durante la entrevista, Fulop también hizo referencia al acompañamiento de Ova Sabatini en este viaje tan especial. Según contó, estuvo junto a una persona venezolana que trabaja con ella y que se encargó de registrar distintos momentos del regreso. Sin embargo, hubo una reacción que no pasó inadvertida para la actriz: “La carita con la que me miraba Ova era de felicidad”, recordó.

Por último, reveló que su marido le había preguntado cómo se sentía después de regresar a Venezuela y reencontrarse con sus afectos. Su respuesta estuvo cargada de emoción: “La verdad es que estoy muy emocionada, tengo todo el tiempo como un nudo en la garganta de pensar que estoy sanando. Sanando 14 años sin venir acá”.