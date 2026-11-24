La Justicia civil de Bariloche condenó a la empresa responsable de un local bailable a indemnizar a un joven que sufrió una grave lesión durante un conflicto en el ingreso al establecimiento. El fallo consideró que la falta de identificación del empleado que habría provocado el daño no impedía atribuir responsabilidad a la firma, debido a su obligación de garantizar la seguridad de los clientes.

El episodio se produjo durante un control de acceso al boliche Eclipse. Según la demanda, una discusión con personal de seguridad derivó en una agresión que terminó con el joven herido en una pierna. La empresa rechazó esa versión y sostuvo que el cliente estaba alcoholizado, se negó a someterse a la revisión y fue retirado del lugar sin que sus empleados ejercieran violencia.

Ante las versiones contrapuestas, el magistrado reconstruyó lo sucedido mediante testimonios y documentación médica. Uno de los amigos de la víctima declaró que presenció el conflicto y escuchó golpes, aunque no pudo determinar quién los había dado. Luego observó que su compañero tenía el pantalón roto y la pierna ensangrentada, por lo que lo acompañó al hospital.

La defensa de la empresa argumentó que la imposibilidad de identificar al autor material impedía establecer su responsabilidad. Sin embargo, el juez entendió que el conjunto de las pruebas permitía vincular las lesiones con el altercado ocurrido dentro del establecimiento.

El fundamento central de la sentencia fue el deber de seguridad previsto en las normas de defensa del consumidor. Según ese criterio, la responsabilidad del proveedor es objetiva, por lo que la obligación de responder por los daños vinculados con el servicio no depende necesariamente de que se individualice al empleado que causó la lesión. La empresa debía garantizar condiciones adecuadas para quienes concurrían al local.

Esa interpretación no se extendió automáticamente a todas las personas señaladas en la causa. El magistrado rechazó las demandas contra dos individuos a quienes se les atribuía participación en la agresión, al distinguir la responsabilidad de la firma por el servicio prestado de la eventual responsabilidad personal de los presuntos involucrados.

La gravedad de las consecuencias físicas también incidió en la resolución. La herida se infectó y requirió una intervención quirúrgica con injerto de piel. La pericia médica constató una cicatriz hipertrófica permanente en la pantorrilla derecha y estimó una incapacidad de entre el 5 y el 6 por ciento, aunque descartó daño muscular.

El fallo reconoció, además, que el joven permaneció ocho meses sin poder trabajar y admitió una reparación económica por ese período. En cambio, rechazó el reclamo por ingresos futuros, al considerar que la existencia de una secuela permanente no demostraba por sí misma una pérdida de capacidad para generar ganancias.

La condena recayó sobre Diversión Bariloche S.R.L., responsable del boliche, mientras que la aseguradora Federación Patronal quedó excluida del pago. Aunque el juez rechazó la defensa de prescripción planteada por la compañía, determinó que la póliza excluía expresamente los daños causados por personal de vigilancia o seguridad. En consecuencia, la empresa deberá afrontar la indemnización sin esa cobertura.