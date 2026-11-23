El ceibo, también conocido como seibo, seíbo o bucaré, es un árbol originario de América del Sur que puede alcanzar los 12 metros de altura. En Rafaela, el Área de Espacios Verdes de la Municipalidad lo incorpora en las tareas de forestación y parquización. Algunos ejemplares pueden observarse en hilera sobre calle Rivadavia, calle Las Colonias y en el sector del Paseo del Este.



Su presencia en el arbolado urbano también está contemplada en la Ordenanza Municipal N.º 2986, que establece la colocación de un ejemplar de ceibo (Erythrina crista-galli) en cada espacio verde de la ciudad.



Una flor con historia e identidad

El ceibo no solo se destaca por su belleza, sino también por las historias y significados que lo acompañan. Una de las más conocidas es la leyenda de Anahí, una joven guaraní que, según la tradición popular, defendía a su pueblo y su territorio. Cuenta el relato que, luego de ser capturada, fue condenada a morir en la hoguera. Al día siguiente, en el lugar donde había sido ejecutada, apareció un árbol con flores rojas, que representaban su valentía, fortaleza y resistencia.



Esta leyenda, transmitida de generación en generación, convirtió al ceibo en un símbolo de identidad, memoria y pertenencia, y forma parte del patrimonio cultural asociado a nuestra flor nacional.



Su reconocimiento oficial llegó en 1942, cuando fue declarado Flor Nacional Argentina, en consideración a su origen autóctono, su presencia en distintas regiones del territorio y su significado histórico y cultural.



Pero el ceibo también tiene un importante valor ambiental. Como especie nativa, forma parte de los ecosistemas y cumple funciones fundamentales: sus flores ofrecen alimento a distintas especies de fauna, mientras que su presencia contribuye a sostener la biodiversidad y el equilibrio ambiental.



El Día de la Flor Nacional es una oportunidad para mirar más allá del valor simbólico del ceibo y reconocer la riqueza de la flora que forma parte de nuestro territorio. Conocer, valorar y proteger nuestras especies nativas es también una manera de conservar la biodiversidad y construir ciudades más verdes, saludables y sostenibles.