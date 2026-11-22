La Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, invita a recorrer una nueva edición de Plaza Feria, que en esta oportunidad se extenderá durante tres días (sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de noviembre) en la Plaza 25 de Mayo, acompañando el fin de semana largo.



Desde las 17:00, vecinos y vecinas podrán recorrer los distintos stands de artesanías, diseño y producción local, en un espacio pensado para el encuentro y la promoción del trabajo autogestivo.



La propuesta será una oportunidad para conocer y adquirir producciones locales, acompañar el trabajo de quienes forman parte de la feria y disfrutar de un paseo al aire libre durante el feriado.



Cabe destacar que en caso de mal clima se suspende.