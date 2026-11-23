Rosario Central continúa firme en su objetivo de conquistar el Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Jorge Almirón venció 3-1 a Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito, por los octavos de final, y aseguró su lugar entre los ocho mejores del certamen. En la próxima instancia, se enfrentará a Barracas Central.

El Canalla encaminó la clasificación desde el comienzo del partido. A los 5 minutos del primer tiempo, una descoordinación entre el arquero César Rigamonti y el defensor Luciano Paredes fue aprovechada por Jaminton Campaz, quien abrió el marcador. Apenas tres minutos más tarde, Enzo Copetti capitalizó otro error de la defensa mendocina y estiró la ventaja con una buena definición.

El conjunto rosarino mantuvo el dominio y consiguió el tercer tanto a los 39 minutos. Tras una combinación entre Campaz y Vicente Pizarro, Lautaro Carrera intentó interceptar un centro atrás, pero terminó desviando la pelota hacia su propio arco y estableció el 3-0.

En el complemento, Central contó con varias oportunidades para ampliar la diferencia. Una de las más destacadas tuvo como protagonista a Ángel Di María, quien había comenzado el encuentro entre los suplentes y estuvo muy cerca de convertir un gol olímpico. Sin embargo, su remate terminó impactando contra el palo.

Gimnasia de Mendoza consiguió el descuento en el cierre del encuentro. A los 45 minutos, después de un remate desde media distancia y un rebote largo de Jeremías Ledesma, Facundo Lencioni apareció para marcar el 1-3 definitivo. De todas maneras, la reacción del Lobo llegó demasiado tarde para poner en riesgo la clasificación del equipo local.

De esta manera, Rosario Central avanzó a los cuartos de final del Clausura 2026 y ahora tendrá como próximo desafío a Barracas Central. El Canalla buscará mantener su buen momento y dar otro paso en su camino hacia el título.