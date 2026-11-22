Tras la muerte de Alexander Haskin, el actor que participó en la popular serie You, comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre el caso. Las autoridades de Santa Mónica, California, dieron a conocer información sobre las últimas horas del hombre de 38 años y cuál es la principal hipótesis que manejan los investigadores.

De acuerdo con lo informado por el Departamento de Policía de Santa Mónica, Haskin fue declarado muerto después de ser rescatado del océano, cerca de la costa de esa ciudad.

"Las pruebas demuestran que el hombre estaba solo y no interactuó con nadie en el período inmediatamente anterior al incidente. Las grabaciones de las cámaras de seguridad corroboran este hallazgo", explicó un vocero policial en declaraciones a la revista People.

Esta información cobra relevancia porque, inicialmente, el medio TMZ había publicado que el actor se habría arrojado desde el muelle después de mantener una discusión con una mujer. Sin embargo, según las fuentes policiales citadas en las últimas horas, los investigadores trabajan sobre la hipótesis de un posible suicidio y, por el momento, no consideran que se trate de un crimen.

El episodio ocurrió durante la tarde del lunes, cuando los oficiales recibieron un llamado de emergencia que alertaba sobre una persona que se había arrojado al mar desde un muelle de Santa Mónica.

Tras la denuncia, los guardacostas desplegaron un operativo de búsqueda en el agua y encontraron al actor. Los equipos de emergencia intentaron reanimarlo mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no lograron salvarle la vida.

Quién era Alexander Haskin, el actor de la serie "You" que murió ahogado en California

Alexander Haskin, de 38 años, había participado en distintas producciones televisivas, aunque no había conseguido papeles protagónicos ni personajes secundarios de relevancia. Sus apariciones en las ficciones fueron principalmente en roles menores, como parte del elenco de fondo.

Entre sus trabajos más conocidos se encuentra su participación en You, la exitosa serie de Netflix. También formó parte de otras producciones reconocidas, como The Rookie y Mayans M.C.

Sin embargo, la actuación no era su principal actividad laboral. Según informó TMZ, su principal fuente de ingresos era su trabajo como entrenador personal. Además, había tenido una trayectoria como policía militar en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Su padre, Dana Haskin, un expolicía retirado de la Patrulla de Caminos de California, habló con The California Post y contó que la última comunicación que tuvo con su hijo fue durante la madrugada del lunes.

En ese momento, Alexander le había enviado un mensaje, aunque su padre prefirió no revelar el contenido de la conversación.

También aseguró que el actor no parecía estar angustiado antes de su muerte y recordó que, durante las semanas previas, le había manifestado sus intenciones de reunirse con la familia para celebrar el Día de Acción de Gracias, una de las festividades más importantes de Estados Unidos.