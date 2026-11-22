Lionel Messi y el Inter Miami tuvieron un comienzo inesperado en la defensa del título de la MLS. Las Garzas cayeron por 3-0 como locales ante Columbus Crew, en el primer partido de la serie correspondiente a la ronda inicial de los playoffs, y quedaron obligadas a ganar la revancha para mantener sus aspiraciones de campeonato.

El equipo de Florida no pudo hacer valer la localía y sufrió una contundente derrota que complicó sus posibilidades de avanzar de ronda. Con este resultado, el conjunto capitaneado por el rosarino deberá conseguir un triunfo en Ohio para continuar en carrera.

La serie tiene un formato particular: no se define por el resultado global, sino por la cantidad de partidos ganados. Si Columbus Crew vuelve a imponerse en su estadio, avanzará a la siguiente instancia. En cambio, si Inter Miami consigue la victoria, habrá un tercer encuentro, que se disputará nuevamente en el Chase Stadium, debido a la ventaja deportiva obtenida por el equipo de Lionel Messi.

El capitán argentino fue titular en el encuentro y llegó a los playoffs después de una temporada destacada, tanto con su equipo como con la Selección argentina. Messi fue una de las grandes figuras del año y resultó determinante para que Inter Miami finalizara segundo en la Conferencia Este, posición que le permitió contar con la ventaja de localía en el comienzo de la postemporada.

El rosarino había iniciado la temporada con la mirada puesta en el Mundial, donde disputó su sexta Copa del Mundo y registró ocho goles y cuatro asistencias, convirtiéndose en el segundo máximo goleador del certamen, solamente por detrás de Kylian Mbappé.

Después de la competencia internacional, Messi anunció su retiro de la Selección argentina, pero mantuvo su protagonismo en el fútbol estadounidense. En la MLS, acumula 26 goles y 17 asistencias, números que lo posicionan entre los principales candidatos a conquistar su tercer premio MVP, distinción que reconoce al jugador más valioso de la temporada.

Ahora, el desafío para el capitán argentino será liderar la recuperación de Inter Miami en una serie que comenzó de la peor manera para el vigente campeón.