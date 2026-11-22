Franco Colapinto completó una destacada actuación en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 y cruzó la línea de llegada en el sexto puesto. El argentino largó desde la novena posición, logró avanzar durante las primeras vueltas y protagonizó una carrera con numerosos cambios de posiciones. Max Verstappen se quedó con la victoria, mientras que los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris completaron el podio.

El piloto de Alpine tuvo un comienzo positivo y consiguió ganar dos lugares en la largada. Sin embargo, a medida que avanzó la competencia, perdió algunas posiciones y llegó a ubicarse fuera de la zona de puntos. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, también tuvo un buen inicio y llegó a pelear en los primeros puestos, aunque posteriormente retrocedió en el clasificador.

La carrera se caracterizó por un ritmo muy elevado y diferencias mínimas entre los pilotos. Desde la punta hasta los puestos intermedios, los tiempos se mantuvieron ajustados, lo que generó múltiples sobrepasos y disputas en distintos sectores del circuito callejero estadounidense.

Ferrari también tuvo un protagonismo importante, aunque no de la manera esperada. Charles Leclerc y Lewis Hamilton protagonizaron distintas maniobras en pista y recibieron sanciones que complicaron sus posibilidades. Los inconvenientes estratégicos desde el muro de boxes terminaron repercutiendo en el rendimiento de ambos pilotos.

McLaren, en cambio, fue uno de los grandes beneficiados de la competencia. Oscar Piastri y Lando Norris consiguieron subir al podio, detrás de Verstappen. El australiano protagonizó una de las remontadas de la jornada al recuperar 14 posiciones.

Mercedes también estuvo en la pelea por los primeros lugares. Kimi Antonelli consiguió terminar cuarto gracias a una estrategia diferente a la de sus rivales, mientras que George Russell perdió terreno después de un incidente en el tramo final de la carrera.

Vuelta a vuelta del GP de Las Vegas

50/50: Bandera a cuadros. Franco Colapinto cruzó la línea de llegada en la sexta posición.

48/50: George Russell protagonizó una disputa con Kimi Antonelli, se pasó en una frenada y perdió seis posiciones.

45/50: Colapinto recuperó el séptimo puesto, pero volvió a perderlo frente a Charles Leclerc. La sanción de Ferrari podía favorecer al argentino en el clasificador final.

42/50: Charles Leclerc recibió una penalización de 10 segundos.

38/50: Lewis Hamilton y Leclerc protagonizaron una disputa en pista. El británico perdió tres posiciones y el monegasco, dos. Colapinto se ubicó séptimo, por detrás de su compañero Gasly.

29/50: Oscar Piastri recuperó la séptima posición y Hamilton aprovechó la succión para avanzar. Colapinto cayó al noveno lugar.

26/50: El argentino superó a Gabriel Bortoleto durante la relargada. Isack Hadjar sufrió daños en su alerón y quedó relegado a los últimos puestos.

25/50: Pierre Gasly comenzó a perder posiciones y quedó por detrás de otros competidores. Los dos Alpine se mantuvieron en la zona de puntos.

21/50: Arvid Lindblad tuvo inconvenientes en la recta durante el período de Safety Car y no pudo volver a poner en marcha su monoplaza.

20/50: Gabriel Bortoleto y Sergio Pérez protagonizaron un accidente en la curva 14. El mexicano debió abandonar, mientras que el brasileño pudo continuar.

18/50: Lewis Hamilton recibió una penalización de 10 segundos tras una disputa con Lando Norris.

12/50: Las diferencias entre los primeros diez pilotos eran de apenas cinco segundos. Gasly llegó a ubicarse entre los primeros puestos, mientras que Colapinto cayó hasta la undécima posición.

Largada: Franco Colapinto tuvo una buena salida y ganó dos posiciones, al igual que su compañero Pierre Gasly.

La previa de Franco Colapinto en Las Vegas

El piloto argentino había mostrado un buen rendimiento durante los entrenamientos del fin de semana. En la segunda práctica libre consiguió el noveno puesto, en una sesión que tuvo a George Russell como el más rápido. La lluvia había condicionado el primer ensayo y dificultado el trabajo de las escuderías.

En la clasificación, Colapinto consiguió el décimo lugar, mientras que su compañero Pierre Gasly terminó noveno. Sin embargo, las sanciones aplicadas a Kimi Antonelli y Oscar Piastri modificaron la grilla y permitieron que el argentino avanzara hasta la novena posición de largada.

La pole position quedó en manos de Max Verstappen, que compartió la primera fila con George Russell. Lando Norris e Isack Hadjar partieron desde la segunda fila, mientras que Antonelli, pese a haber conseguido un buen registro en clasificación, debió retroceder por una penalización de cinco posiciones.

La competencia representaba una oportunidad importante para Alpine, que necesitaba continuar sumando puntos en el campeonato de constructores. Colapinto logró aprovecharla y se llevó un resultado destacado en el circuito callejero de Las Vegas.

Horario y dónde ver a Colapinto en el GP de Las Vegas

El Gran Premio de Las Vegas se disputó este domingo 22 de noviembre a la 1 de la madrugada (hora argentina). La competencia contó con un total de 50 vueltas y se pudo seguir en vivo a través de Fox Sports y Disney+ Premium.