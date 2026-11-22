El arquero Jesús Owono volvió a aparecer públicamente después de la trágica muerte de Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que falleció tras protagonizar un fuerte choque con el guardameta del FC Andorra durante un partido de la Segunda División española.

El jugador nacido en Guinea Ecuatorial se había mantenido alejado de la exposición pública desde el accidente que terminó con la vida del delantero. Sin embargo, este viernes se presentó en el estadio de Encamp para acompañar a sus compañeros durante el homenaje que se realizó antes del encuentro frente a Leganés.

Las cámaras de televisión captaron a Owono en las tribunas, junto a otros integrantes del plantel. Su primera aparición desde la tragedia se produjo durante el minuto de silencio en memoria de De Miguel, un momento especialmente emotivo para los protagonistas.

Visiblemente conmocionado, el arquero permaneció en silencio durante el homenaje y, una vez finalizado, realizó una oración en recuerdo del futbolista fallecido.

Desde el episodio, Owono se había mantenido apartado de los entrenamientos y de la actividad habitual del equipo. El FC Andorra le permitió ausentarse de las prácticas y le brindó el espacio necesario para atravesar este difícil momento junto a su familia, sin ejercer presiones sobre su futuro deportivo.

Cómo fue el choque fatal entre Jesús de Miguel y Jesús Owono

El accidente ocurrió el pasado 2 de noviembre, durante el encuentro entre Tenerife y FC Andorra. De Miguel fue a disputar una pelota aérea y chocó violentamente contra el arquero Jesús Owono, que había salido de su área para intentar despejar el balón.

El impacto fue muy fuerte y el delantero quedó inconsciente sobre el césped. Los futbolistas de ambos equipos advirtieron inmediatamente la gravedad de la situación y solicitaron asistencia médica.

El personal sanitario intervino rápidamente en el campo de juego y logró estabilizar al futbolista antes de trasladarlo en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Allí permaneció internado en terapia intensiva, pero murió horas más tarde.

Según se informó, la causa del fallecimiento fue un "traumatismo torácico de carácter accidental".

Tras el episodio, el árbitro Pérez Hernández expulsó al arquero del Andorra y tomó la decisión de suspender el encuentro debido a la gravedad de lo sucedido.

Posteriormente, las autoridades disciplinarias le impusieron a Owono una sanción de 12 partidos, la máxima prevista por el reglamento para este tipo de acciones.