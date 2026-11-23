La Municipalidad de Rafaela, a través de la Subsecretaría de Deportes y Recreación, recuerda que continúa abierta la convocatoria para participar de la Fiesta del Deporte 2026. La iniciativa busca reconocer el esfuerzo, la dedicación y los logros de los deportistas de la ciudad durante el año, así como también el acompañamiento de los clubes, las instituciones, las familias y los entrenadores. Las postulaciones podrán realizarse hasta el miércoles 2 de diciembre.



El subsecretario de Deportes y Recreación, Alejandro Ambort, destacó la importancia de esta propuesta y señaló: "La Fiesta del Deporte es una oportunidad para reconocer el trabajo que realizan nuestros deportistas durante todo el año, pero también el acompañamiento de los clubes, las instituciones, las familias y los entrenadores. Detrás de cada logro hay mucho esfuerzo, compromiso y dedicación, y queremos que todos esos recorridos tengan su reconocimiento".



Las instituciones deportivas podrán presentar a sus representantes y también se recibirán postulaciones individuales, según corresponda a cada disciplina. Para participar, es necesario completar el formulario online con los antecedentes deportivos y adjuntar la documentación que respalde los resultados obtenidos. Una vez finalizada la convocatoria, se analizarán las presentaciones para conformar las ternas y definir las premiaciones especiales de esta 29.ª edición.



Las inscripciones se realizan a través del siguiente formulario: https://forms.gle/bJNuy1JMofTZSHtY8. Para consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al correo [email protected] o al teléfono 3492 602426.