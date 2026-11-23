Tres días después de una tormenta que duró apenas cinco minutos, numerosos árboles y ramas continúan abandonados en las calles de Rafaela. Hay obstáculos que dificultan la circulación, desagües obstruidos y vecinos que se preguntan dónde está el municipio. La gestión de Leonardo Viotti vuelve a quedar bajo la lupa: comprar maquinaria sirve para las fotografías, pero gobernar también significa resolver los problemas cotidianos.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Tres días después de la tormenta , numerosos árboles y ramas siguen sin ser retirados de la vía pública.

Hay restos de árboles que dificultan la libre circulación y otros que obstruyen desagües, precisamente cuando se anuncian nuevas lluvias.

La tormenta del viernes 20 de noviembre tuvo su momento más intenso alrededor de las 4.45 y dejó daños en distintos sectores de la ciudad.

Leonardo Viotti es el responsable político de la respuesta municipal y debe explicar por qué la limpieza y recuperación de la ciudad todavía no se completaron.

Rafaela paga impuestos muy elevados y sus vecinos tienen derecho a exigir servicios municipales eficientes, respuestas rápidas y una ciudad en condiciones.

Cuando la propaganda no alcanza

Hay situaciones que no necesitan demasiadas explicaciones. Se ven, se recorren y se padecen. Y lo que está ocurriendo en Rafaela, a tres días de la tormenta del viernes 20 de noviembre, resulta sencillamente inconcebible.

Numerosos árboles y ramas continúan caídos en distintos sectores de la ciudad. Algunos permanecen sobre las calles, dificultando la circulación; otros ocupan veredas y espacios públicos, mientras que en determinados lugares los restos vegetales siguen tapando desagües pluviales. Todo esto sucede cuando todavía atravesamos jornadas de inestabilidad meteorológica y existen pronósticos de nuevas precipitaciones.

La pregunta es inevitable: ¿qué está esperando la Municipalidad para poner en orden la ciudad?

La tormenta fue intensa, nadie lo discute. Las ráfagas de viento, el granizo y la lluvia provocaron daños en distintos puntos de Rafaela. La Terminal de Ómnibus sufrió desprendimientos de cartelería y mampostería, hubo árboles derribados y siete distribuidores eléctricos quedaron fuera de servicio, afectando a 17 barrios.

Pero hay un dato que merece ser puesto en perspectiva: el momento de mayor intensidad del fenómeno duró aproximadamente cinco minutos y dejó apenas 14 milímetros de lluvia acumulada.

¿Era esperable que hubiera daños? Por supuesto. ¿Era razonable que la Municipalidad necesitara tiempo para atender las emergencias? También. Lo que resulta difícil de justificar es que, transcurridas 72 horas, todavía haya tantos árboles y ramas sin retirar.

Mucha maquinaria para mostrar, pocas herramientas para limpiar

El intendente Leonardo Viotti tiene la responsabilidad política de esta situación. No alcanza con administrar las redes sociales, publicar fotografías de nuevas adquisiciones o exhibir permanentemente la incorporación de maquinaria al patrimonio municipal.

Las máquinas son importantes, naturalmente. Pero una gestión municipal también necesita organización, personal, herramientas y capacidad de respuesta.

¿Tan difícil resulta disponer de una cantidad suficiente de escobillones, sierras, palas y herramientas para retirar los restos de los árboles caídos? ¿No existe un operativo de emergencia que permita distribuir cuadrillas por los distintos barrios y resolver rápidamente estos problemas?

Porque gobernar no es solamente comprar equipamiento y sacarse fotografías junto a las máquinas. Gobernar es hacer que las cosas funcionen cuando los vecinos las necesitan.

Y en este caso, la respuesta municipal está dejando bastante que desear.

Los impuestos se pagan todos los meses, los servicios también deben cumplirse

Rafaela es una ciudad que soporta una carga tributaria muy elevada. Sus vecinos pagan impuestos y tasas que se encuentran entre los más caros de la provincia y, según la percepción de numerosos contribuyentes, también entre los más elevados del país.

Ese esfuerzo económico debería traducirse en servicios públicos eficientes.

No se puede exigir al contribuyente que cumpla religiosamente con sus obligaciones mientras el Estado municipal demora días en resolver una situación que afecta la circulación, la limpieza y la seguridad urbana.

El vecino que paga sus tasas no está pidiendo un favor. Está reclamando una contraprestación.

Y hay algo todavía más preocupante: los árboles y ramas que permanecen sobre las bocas de tormenta representan un riesgo adicional. Si llegan nuevas lluvias y los desagües continúan obstruidos, las consecuencias podrían ser mayores. No se trata solamente de una cuestión estética ni de una ciudad que luce desordenada. Se trata de prevención y seguridad.

La responsabilidad tiene nombre y apellido

Nadie pretende que una tormenta no provoque daños. Tampoco sería justo desconocer el trabajo de los empleados municipales que seguramente están realizando tareas de limpieza y asistencia.

Pero una cosa es reconocer el esfuerzo de los trabajadores y otra muy distinta es eximir de responsabilidades a quienes tienen la obligación de organizar y conducir los servicios públicos.

El responsable político es el intendente Leonardo Viotti.

Es él quien debe garantizar que exista un operativo adecuado, que los recursos estén disponibles y que las prioridades estén correctamente establecidas.

Una ciudad no puede permanecer durante días con árboles caídos, calles parcialmente obstruidas y desagües tapados por falta de una respuesta municipal suficientemente rápida.

La tormenta pasó. Los daños quedaron. Y tres días después, buena parte de ellos sigue esperando una solución.

Viotti debería comprender que la gestión no se mide por la cantidad de fotografías que se publican mostrando maquinaria nueva, sino por la capacidad de resolver los problemas concretos de los vecinos.

Rafaela no necesita más publicidad de gestión. Necesita gestión.

Porque cuando llega la tormenta, cuando se caen los árboles y cuando las calles quedan desordenadas, los vecinos no necesitan anuncios: necesitan un municipio presente, trabajando y dando respuestas.

Y eso, hasta ahora, sigue siendo una deuda de la Municipalidad con los rafaelinos.