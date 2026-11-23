Una nueva variante del COVID-19 comenzó a circular en Argentina y despertó preocupación entre los especialistas por su capacidad de propagación. Se trata del linaje PJ.2.1, descendiente de Ómicron, que fue incorporado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la categoría de variantes bajo vigilancia. Los primeros casos fueron identificados en pacientes internados en hospitales bonaerenses, entre ellos dos bebés de apenas uno y dos meses. Aunque las vacunas disponibles conservarían capacidad de protección, el aumento de los contagios vuelve a poner en discusión la importancia de la prevención y la inmunización.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Nueva variante del COVID: el linaje PJ.2.1 ya fue detectado en Argentina y está bajo vigilancia de la OMS.

Mayor capacidad de contagio: acumula 25 modificaciones genéticas respecto de su antecesora y podría transmitirse con mayor facilidad.

Primeros casos: fueron identificados tres pacientes bonaerenses, dos bebés y un adulto de 58 años.

Las vacunas siguen siendo importantes: estudios de laboratorio muestran que los anticuerpos generados por vacunas adaptadas a variantes anteriores pueden neutralizar PJ.2.1.

Crece la preocupación sanitaria: aumentan los contagios y Formosa volvió a recomendar el uso de barbijo en establecimientos de salud.

El COVID vuelve a encender las alarmas

Cuando parecía que el coronavirus había quedado relegado a un segundo plano dentro de las preocupaciones sanitarias, la aparición de una nueva variante vuelve a poner al COVID en el centro de la atención.

El nuevo linaje, denominado PJ.2.1, pertenece a la familia de Ómicron y desciende de JN.1. Su presencia ya fue confirmada en Argentina mediante estudios de secuenciación genética realizados por científicos del Laboratorio de Salud Pública, Área Genómica y Diagnóstico Molecular de la Universidad Nacional de La Plata.

Los investigadores analizaron tres muestras provenientes de pacientes internados en hospitales de la provincia de Buenos Aires. Los resultados fueron coincidentes: los tres casos correspondían a esta nueva variante del COVID.

Dos de los pacientes eran bebés, uno de apenas un mes y otro de dos meses. El tercer caso correspondía a una persona adulta de 58 años.

El hallazgo se produce en un momento en el que el coronavirus está ganando participación entre los virus respiratorios detectados en los menores de seis meses. Los registros epidemiológicos señalan que actualmente representa aproximadamente un tercio de las detecciones en ese grupo de edad. El resto corresponde principalmente a la influenza y al virus sincicial respiratorio (VSR).

Qué tiene de diferente la nueva variante PJ.2.1

Una de las características que despierta mayor interés científico es la cantidad de modificaciones genéticas que presenta esta nueva versión del COVID.

Un estudio publicado en la revista científica Journal of Infection identificó 25 cambios genéticos respecto de su antecesora, una cantidad que la ubica dentro de las denominadas variantes saltacionales.

Su expansión no se limita a la Argentina. La circulación de PJ.2.1 viene creciendo en diferentes regiones del mundo, especialmente en América del Norte, con detecciones en Estados Unidos y Canadá.

También se identificaron contagios en Brasil. Allí, los investigadores encontraron casos en Río de Janeiro, San Pablo, Espírito Santo, Distrito Federal, Río Grande do Sul y Santa Catarina.

La explicación de su mayor capacidad de transmisión estaría relacionada con las modificaciones que presenta en su estructura genética. Estas alteraciones podrían mejorar su interacción con los receptores de las células humanas y facilitar el ingreso del virus al organismo.

Sin embargo, los especialistas advierten que una mayor transmisibilidad no significa necesariamente que esta variante produzca una enfermedad más grave.

¿Las vacunas contra el COVID protegen frente a PJ.2.1?

La noticia tiene un aspecto alentador: las primeras investigaciones de laboratorio indican que las vacunas adaptadas a variantes anteriores mantienen capacidad para generar una respuesta inmunológica frente a PJ.2.1.

Los ensayos realizados demostraron que los anticuerpos presentes en el suero de personas vacunadas contra los linajes LP.8.1 y XFG, este último conocido popularmente como variante Frankenstein, consiguieron neutralizar la nueva variante.

Esto representa un dato importante, aunque todavía se necesitan investigaciones clínicas para determinar con precisión su comportamiento en las personas.

La Organización Mundial de la Salud señaló que, por el momento, no existen datos suficientes para establecer si PJ.2.1 está asociada con cuadros de COVID más graves que los provocados por otras variantes.

En Argentina existen dos alternativas vacunales disponibles para la población: una vacuna estadounidense de ARN mensajero, ofrecida gratuitamente en los vacunatorios públicos, y ARVAC, la vacuna argentina desarrollada mediante tecnología de subunidad proteica recombinante, que puede conseguirse en farmacias.

Los bebés menores de seis meses, un grupo que requiere especial atención

Los menores de seis meses representan uno de los sectores más delicados frente a las infecciones respiratorias. A esa edad todavía no pueden recibir directamente la vacuna contra el COVID, por lo que una parte de sus defensas depende de los anticuerpos que reciben de sus madres durante el embarazo.

Por este motivo, los médicos insisten en la importancia de la vacunación durante la gestación. La inmunización materna permite transferir anticuerpos al bebé y ofrecerle protección durante sus primeros meses de vida.

La situación también preocupa por el virus sincicial respiratorio (VSR), responsable de numerosas internaciones pediátricas.

Sin embargo, existe una diferencia importante en los niveles de vacunación. Mientras la cobertura contra el VSR entre embarazadas habría alcanzado aproximadamente el 80%, la inmunización contra el COVID permanece por debajo del 10%.

Los especialistas recuerdan que las embarazadas pueden vacunarse contra el coronavirus durante cualquiera de los tres trimestres de gestación.

Cuáles son los síntomas de PJ.2.1

Hasta el momento, la nueva variante del COVID no presenta síntomas específicos que permitan distinguirla fácilmente de otras infecciones respiratorias.

Las manifestaciones más habituales son:

Fiebre.

Tos.

Dolor o irritación de garganta.

Congestión nasal.

Secreción nasal.

Malestar general.

Por esa razón, no es posible determinar qué variante provocó una infección únicamente a partir de los síntomas. Para identificar el linaje es necesario realizar estudios genómicos.

La mayor preocupación está relacionada con su facilidad de transmisión, que podría incrementar los contagios y exponer especialmente a personas mayores, pacientes inmunosuprimidos y quienes padecen enfermedades crónicas.

En el ámbito pediátrico se vienen observando cuadros mayoritariamente leves, aunque también existen internaciones. En adultos, los especialistas advierten que algunas infecciones pueden presentar mayor complejidad.

También se registraron casos de bebés menores de seis meses internados con coinfecciones de COVID y VSR, una combinación que exige particular vigilancia médica.

Quiénes deben vacunarse y cuándo corresponde el refuerzo

Los especialistas recomiendan no abandonar la vacunación contra el COVID, especialmente entre las personas que tienen mayores probabilidades de desarrollar complicaciones.

Las recomendaciones mencionadas para los grupos de riesgo contemplan:

Mayores de 65 años: una dosis de refuerzo anual.

Personas inmunosuprimidas: vacunación cada seis meses.

Pacientes con enfermedades pulmonares graves: refuerzos periódicos.

Personas con cardiopatías severas: especial atención a la inmunización semestral.

Uno de los problemas actuales es la pérdida de interés de buena parte de la población por las vacunas contra el coronavirus.

Después de la emergencia sanitaria mundial, muchas personas dejaron de considerar necesarios los refuerzos. También persisten dudas relacionadas con los posibles efectos adversos.

Sin embargo, los especialistas sostienen que las vacunas continúan siendo una herramienta fundamental para reducir el riesgo de complicaciones, especialmente en los sectores más vulnerables.

Formosa vuelve a recomendar el uso de barbijo

El incremento de los contagios de COVID también comenzó a generar respuestas en distintas provincias.

En Formosa, las autoridades sanitarias dispusieron nuevamente la realización de hisopados en hospitales y centros de salud, con el objetivo de detectar posibles infecciones mediante pruebas PCR.

Una comunicación oficial fechada el 18 de noviembre y firmada por el ministro de Desarrollo Humano, Juan Carlos Atencia, advirtió sobre un aumento pronunciado de los casos durante la semana anterior.

Además, se recomendó al personal médico y de enfermería utilizar barbijo durante la atención de pacientes.

La decisión refleja la preocupación por el comportamiento del coronavirus y la necesidad de reforzar las medidas de prevención en los establecimientos sanitarios.

La OMS sigue de cerca la evolución de la nueva variante

La aparición de PJ.2.1 se suma a una sucesión de cambios genéticos que el coronavirus viene experimentando desde el comienzo de la pandemia.

La anterior alerta por una variante en Argentina se había producido en septiembre, cuando se identificaron los primeros casos de BA.3.2.

Ahora, la atención está puesta en este nuevo linaje, que presenta características que favorecen su capacidad de transmisión.

De todos modos, hay una aclaración importante: en su evaluación publicada el 19 de noviembre de 2026, la OMS consideró que el riesgo adicional para la salud pública mundial asociado a PJ.2.1 es bajo, aunque reconoció que todavía existen incertidumbres y que faltan datos clínicos para establecer si puede provocar cuadros más graves.

Organización Mundial de la Salud +1

El COVID no desapareció y continúa evolucionando. La aparición de PJ.2.1 demuestra que el virus sigue circulando y modificándose, aunque eso no significa que estemos frente a una nueva pandemia.

El desafío ahora consiste en vigilar su expansión, identificar posibles cambios en su comportamiento y proteger especialmente a quienes tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones.

La recomendación de los especialistas es clara: no caer en el alarmismo, pero tampoco subestimar al coronavirus. Mantener las vacunas al día y consultar ante síntomas respiratorios sigue siendo fundamental.