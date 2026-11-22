La PillCam, una innovación desarrollada en Israel: una diminuta cámara ingerible que permite observar el interior del intestino y facilita el diagnóstico de enfermedades digestivas.

Israel volvió a demostrar que la innovación tecnológica puede tener un impacto directo en la vida de millones de personas. Un ingeniero israelí desarrolló una diminuta cámara que se traga como una pastilla y permite observar el interior del aparato digestivo. Una idea que transformó los métodos de diagnóstico y abrió nuevas posibilidades para la medicina.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Un invento israelí: el ingeniero Gavriel Iddan desarrolló una cámara microscópica incorporada a una cápsula ingerible.

Una nueva forma de diagnóstico: permite observar zonas del intestino delgado difíciles de alcanzar mediante una endoscopia convencional.

Tecnología sin cables: la cápsula transmite imágenes mientras recorre naturalmente el aparato digestivo.

Detección de enfermedades: ayuda a identificar hemorragias, lesiones, alteraciones intestinales y posibles indicios de enfermedad de Crohn.

Proyección internacional: la tecnología fue presentada en 2001 y se convirtió en una herramienta utilizada en la gastroenterología moderna.

Una cámara diminuta con un enorme impacto en la salud

Hay inventos que cambian la manera en que vivimos y otros que modifican directamente la manera en que la medicina puede salvar vidas. Israel tiene un lugar destacado en esta segunda categoría gracias a una innovación que parece salida de una película de ciencia ficción: una cámara de video que el paciente puede tragar como si fuera una simple pastilla.

Su nombre es PillCam, y detrás de su desarrollo se encuentra el ingeniero israelí Gavriel Iddan, quien encontró una solución a uno de los problemas históricos de la gastroenterología: cómo observar el interior del intestino delgado sin recurrir a procedimientos más complejos e invasivos.

La historia comenzó cuando Iddan, que trabajaba como ingeniero en tecnología electroóptica, conversó con un médico gastroenterólogo que le explicó las dificultades para examinar determinadas regiones del intestino.

La endoscopia tradicional permitía observar buena parte del aparato digestivo, pero existían sectores del intestino delgado a los que resultaba muy difícil acceder. Allí apareció la idea que cambiaría las cosas: construir una cámara suficientemente pequeña como para ser ingerida y que pudiera transmitir imágenes desde el interior del organismo.

Una pastilla que transmite imágenes

La PillCam tiene aproximadamente 26 milímetros de largo y contiene una diminuta cámara, iluminación propia, baterías y un transmisor inalámbrico.

El procedimiento es sorprendente por su sencillez tecnológica: el paciente ingiere la cápsula con agua y esta comienza a desplazarse naturalmente por el aparato digestivo, registrando imágenes que son transmitidas a un dispositivo receptor que lleva la persona.

Posteriormente, los médicos pueden analizar las imágenes para identificar posibles anomalías.

La tecnología permite investigar problemas que pueden pasar inadvertidos en otros estudios, especialmente en el intestino delgado.

Entre sus aplicaciones se encuentran la búsqueda de fuentes de sangrado digestivo, la evaluación de lesiones compatibles con enfermedad de Crohn y la investigación de posibles causas de anemia por deficiencia de hierro.

No reemplaza todos los estudios endoscópicos ni resulta apropiada para cualquier paciente, pero representa una alternativa diagnóstica de enorme utilidad en determinadas situaciones.

De Israel al mundo

La empresa Given Imaging fue fundada en Israel en 1998 para desarrollar y comercializar el invento. En 2001, la cápsula obtuvo autorización para su comercialización en Estados Unidos y comenzó a utilizarse internacionalmente.

En 2014, Given Imaging fue adquirida por Covidien y posteriormente quedó bajo el paraguas de la multinacional médica Medtronic.

Lo interesante es que la innovación y la producción vinculadas con esta tecnología mantuvieron una importante presencia en Israel.

Hoy, la PillCam forma parte de una nueva generación de herramientas médicas que combinan ingeniería, electrónica y diagnóstico clínico.

Cuando la tecnología se pone al servicio de la vida

Israel es un país pequeño en territorio y población, pero su ecosistema científico y tecnológico ha conseguido desarrollar soluciones que tienen repercusión internacional.

La cápsula endoscópica es un ejemplo concreto de cómo una conversación entre un ingeniero y un médico puede terminar transformándose en una herramienta que mejora las posibilidades de diagnóstico para pacientes de distintos países.

La medicina del futuro no necesariamente dependerá de grandes máquinas, intervenciones complejas o procedimientos dolorosos. En ocasiones, una de las mayores revoluciones puede tener apenas el tamaño de una pastilla.

Y esta vez, la innovación israelí consiguió que una cámara entrara donde durante décadas la medicina había tenido dificultades para mirar.

REFERENCIAS PARA DOCUMENTACIÓN