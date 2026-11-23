Por RICARDO ZIMERAMAN

x: @RicGusZim1

Máximo Kirchner volvió a mostrar que, cuando el kirchnerismo se queda sin argumentos para explicar su propio fracaso, siempre encuentra una salida conocida: levantar la voz, agitar el fantasma del conflicto y amenazar con hacer todo el quilombo que considere necesario. El diputado nacional eligió nuevamente la confrontación como método político y convirtió sus cuestionamientos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en una advertencia que dice mucho más sobre la concepción del poder que conserva su espacio que sobre las inversiones que pretende discutir.

“Vamos a armar todo el quilombo que haya que armar porque nuestra sociedad no soporta una frustración más”, proclamó durante la presentación de la revista Porvenir. La frase no fue un exabrupto aislado ni una expresión desafortunada dentro de un discurso más amplio. Es, en realidad, una síntesis bastante precisa de una manera de entender la política que el kirchnerismo cultivó durante años: cuando no consigue imponer sus ideas, amenaza con obstaculizar las de los demás. Cuando no tiene una propuesta convincente, agita la calle. Y cuando aparece una posibilidad de inversión que no controla políticamente, inmediatamente sospecha, cuestiona y reclama revisiones.

El problema de Máximo Kirchner no es que pretenda discutir el RIGI. En una democracia, cualquier política pública puede y debe ser sometida a controles, evaluaciones y revisiones. Nadie debería estar por encima de la ley y las empresas que reciben beneficios fiscales tienen la obligación de cumplir con los compromisos asumidos. Pero una cosa es exigir transparencia y otra muy distinta es instalar la amenaza de un conflicto como carta de presentación frente a quienes están dispuestos a invertir miles de millones de dólares en el país.

El hijo de Cristina Kirchner reclama auditar a las compañías petroleras y mineras que ingresaron al régimen y compara esa posibilidad con los controles realizados sobre universidades públicas, estudiantes, docentes y pensiones por discapacidad. La comparación resulta políticamente conveniente, pero no alcanza para demostrar ninguna irregularidad. Que un sector deba ser auditado no significa que otro esté exento de controles. Lo que corresponde es establecer mecanismos serios, objetivos y transparentes, no convertir la fiscalización en una herramienta de intimidación política.

Además, resulta llamativo que quienes tuvieron durante tantos años responsabilidades centrales en la conducción del país descubran ahora una preocupación tan vehemente por las condiciones en las que se administran los recursos y se conceden beneficios. El kirchnerismo gobernó, administró presupuestos, distribuyó subsidios, intervino mercados y tomó decisiones que todavía condicionan la economía argentina. Sin embargo, cuando se trata de examinar los resultados de aquella experiencia, la autocrítica suele desaparecer y la responsabilidad termina siempre depositada en otro.

Máximo también reconoció que su planteo generó resistencias dentro del propio peronismo. No debería sorprenderlo. Hay dirigentes que comprenden que la Argentina necesita recuperar previsibilidad y que amenazar con revisar indiscriminadamente los proyectos de inversión puede convertirse en una señal devastadora para cualquier empresa que esté evaluando comprometer capital durante décadas. No se trata de defender a una compañía por encima de los intereses nacionales, sino de entender que el desarrollo requiere reglas estables y compromisos que sobrevivan a los cambios de gobierno.

El diputado ya había anticipado que, si el peronismo regresara al poder en 2027, los proyectos incorporados al RIGI serían examinados individualmente. En aquella oportunidad sostuvo que las iniciativas que cumplieran las condiciones debían continuar, pero advirtió sobre la posibilidad de que alguna empresa obtuviera beneficios y luego vendiera el emprendimiento sin realizar las inversiones comprometidas. Si ese es el problema, la respuesta debería ser sencilla: aplicar las normas, controlar los contratos y sancionar los incumplimientos. No hace falta montar una operación política alrededor de cada proyecto ni presentar la llegada de capitales como una amenaza que debe ser combatida.

La contradicción se vuelve todavía más evidente cuando se observa el contexto en el que fueron pronunciadas sus declaraciones. Ese mismo día se conoció la aprobación de Argentina LNG para ingresar al RIGI, una iniciativa encabezada por YPF junto con la italiana Eni y la emiratí XRG. El proyecto contempla inversiones por 25.000 millones de dólares entre 2027 y 2030 y un desembolso total estimado en 50.750 millones de dólares hacia 2050. Su objetivo es desarrollar infraestructura para exportar gas natural licuado desde Vaca Muerta, con instalaciones vinculadas a Neuquén y Río Negro.

Se trata de una apuesta de enorme magnitud para una economía que necesita dólares, empleo, infraestructura y mercados externos. No es una discusión abstracta ni una disputa entre dirigentes. Es la posibilidad de transformar recursos naturales en producción, exportaciones e ingresos para el país. Y frente a semejante perspectiva, la respuesta de Máximo Kirchner vuelve a ser una amenaza de conflicto.

El diputado cuestiona que el Gobierno concentre sus esfuerzos en construir una arquitectura electoral en lugar de desarrollar una estrategia económica. Pero esa crítica pierde autoridad cuando proviene de un espacio que tampoco consigue presentar una alternativa económica concreta, consistente y creíble. Hablar de soberanía económica, distribución del ingreso y generación de empleo es sencillo. Lo difícil es explicar cómo se alcanzan esos objetivos sin inversiones, sin estabilidad, sin crecimiento sostenido y sin reglas que permitan planificar a largo plazo.

El kirchnerismo pretende volver a instalarse como intérprete exclusivo de las frustraciones sociales, como si la Argentina no hubiera atravesado buena parte de sus problemas durante los años en los que ese espacio tuvo la responsabilidad de gobernar. La situación judicial de Cristina Kirchner también apareció en el discurso de su hijo, que volvió a presentar a su madre como una referencia frente al Gobierno y sostuvo que la verdadera casta permanece fuera de prisión. Es otra forma de desplazar la discusión: en lugar de debatir responsabilidades políticas y judiciales, se intenta convertir una situación personal en una bandera de confrontación permanente.

La Argentina necesita discutir cómo crecer, cómo generar trabajo y cómo aprovechar sus recursos. Necesita controles, transparencia y organismos capaces de garantizar que los compromisos de inversión se cumplan. Pero también necesita abandonar definitivamente la lógica de la amenaza, el apriete y la sospecha como instrumentos de construcción política.

Máximo Kirchner parece convencido de que todavía puede conducir a una parte de la sociedad mediante la indignación y el enfrentamiento. El problema es que el país no puede darse el lujo de quedar atrapado otra vez en esa metodología. Mientras otros países compiten por atraer inversiones, desarrollar industrias y conquistar mercados, aquí todavía hay dirigentes que creen que anunciar un quilombo constituye una propuesta política.

Después de tantos años de frustraciones, la Argentina merece algo bastante más serio que el heredero de una estructura de poder que sigue confundiendo la defensa de sus intereses partidarios con la defensa del interés nacional. El desarrollo no se construye amenazando a quienes invierten, ni la soberanía se recupera espantando capitales. Se construye con instituciones, trabajo, producción y reglas claras. Y, sobre todo, con dirigentes capaces de entender que el país está por encima de sus propias disputas.