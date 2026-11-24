En un encuentro cargado de tensión y emociones en el Bosque, Gimnasia y Esgrima La Plata venció 4-2 a Newell's Old Boys en el tiempo suplementario y consiguió el boleto a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

El partido tuvo un desarrollo cambiante, con el conjunto platense poniéndose en ventaja en dos oportunidades durante los 90 minutos, aunque la Lepra consiguió igualar ambas veces gracias a dos penales convertidos por Walter Mazzantti. Los goles del Lobo fueron obra de Ignacio Fernández e Ignacio Miramón.

Con el empate 2-2, la definición se trasladó al alargue. Allí, el equipo rosarino sufrió las expulsiones de Jerónimo Russo y Martín Ortega, una situación que Gimnasia aprovechó para inclinar definitivamente el encuentro a su favor. Un gol en contra de Franco Escobar y una conquista de Matías Melluso sellaron el 4-2 definitivo. En la próxima instancia, el Tripero se enfrentará al ganador del cruce entre Boca e Independiente Rivadavia.

Un primer tiempo con situaciones para ambos equipos

Newell's comenzó mejor y rápidamente generó peligro sobre el arco local. A los cuatro minutos, Matías Cóccaro conectó de cabeza un centro de Jerónimo Russo y obligó al arquero de Gimnasia a realizar una gran intervención para evitar la caída de su valla.

A los 12 minutos, Facundo Guch volvió a inquietar después de recibir una asistencia de Santiago Solari. Su remate de zurda desde el interior del área fue bloqueado por la defensa del Lobo.

Sin embargo, pese al buen comienzo visitante, Gimnasia consiguió abrir el marcador en su primera llegada clara. A los 18 minutos, luego de una rápida acción ofensiva conducida por Lucas Janson, Ignacio Fernández definió de zurda desde el centro del área y colocó la pelota junto al palo izquierdo para establecer el 1-0.

La Lepra reaccionó y buscó el empate principalmente mediante el juego aéreo. A la media hora, Walter Mazzantti ganó de cabeza tras un centro de Lucas Carrizo, aunque su remate pasó muy cerca del travesaño.

El equipo platense también tuvo sus oportunidades. A los 33 minutos, Nacho Fernández habilitó a Marcelo Torres, quien sacó un derechazo desde el sector derecho del área que se marchó apenas por encima del arco.

En los últimos minutos de la primera etapa, Cóccaro dispuso de dos ocasiones importantes para igualar el encuentro. Primero, a los 35', conectó un cabezazo que fue controlado por el arquero local y, apenas un minuto después, volvió a ganar por arriba tras un córner de Facundo Guch, pero su remate se fue desviado.

Newell's encontró el empate desde el punto penal y Gimnasia volvió a adelantarse

El complemento comenzó con otra aproximación del conjunto rosarino. A los 49 minutos, Bruno Cabrera conectó de cabeza un envío de Jerónimo Russo, aunque la pelota salió desviada.

La igualdad llegó poco después. A los 52', Harlen Castillo cometió una infracción dentro del área que, tras la intervención del VAR, fue sancionada como penal. A los 55 minutos, Walter Mazzantti ejecutó con precisión, con un remate bajo junto al palo izquierdo, y estableció el 1-1.

El partido ganó intensidad y se volvió más disputado. Gimnasia intentó recuperar la ventaja a través de la pelota parada y estuvo cerca a los 64', cuando Alexis Steimbach conectó un cabezazo tras un córner de Ignacio Fernández que pasó apenas al lado del palo.

Un minuto después, el arquero Reinatti también tuvo una intervención destacada para evitar un gol tras un cabezazo de Santiago Solari que terminó dirigiéndose hacia su propio arco.

Cuando el encuentro parecía equilibrado, el Lobo volvió a encontrar espacios para lastimar de contraataque. A los 73 minutos, Jeremías Merlo encabezó una rápida acción ofensiva y asistió a Ignacio Miramón, quien sacó un potente derechazo desde el sector derecho del área y colocó la pelota en el ángulo para poner el 2-1.

Pero Newell's volvió a reaccionar. A los 77 minutos, Santiago Solari recibió una infracción de Germán Conti dentro del área y el árbitro sancionó un nuevo penal para la visita.

A los 80 minutos, Mazzantti volvió a asumir la responsabilidad y convirtió con un remate de derecha al ángulo superior izquierdo. De esa manera, el delantero marcó su segundo tanto de la noche y estableció el 2-2 que llevó el partido al tiempo suplementario.

Dos expulsiones y un gol en contra definieron la clasificación de Gimnasia

El tiempo extra comenzó con una oportunidad para el conjunto local. Ignacio Fernández ejecutó un tiro libre y Germán Conti conectó de cabeza desde el punto penal, aunque la pelota se perdió por el sector izquierdo.

El desarrollo cambió poco después, cuando Jerónimo Russo recibió su segunda tarjeta amarilla y dejó a Newell's con diez jugadores. Con un hombre más, Gimnasia comenzó a presionar y encontró rápidamente la ventaja.

A los 99 minutos, una desafortunada intervención de Franco Escobar terminó con la pelota dentro de su propio arco. El gol en contra puso el 3-2 y le dio al Tripero una ventaja fundamental para encarar el resto de la prórroga.

La situación de Newell's empeoró a los 103 minutos, cuando Martín Ortega también fue expulsado por doble amonestación. De esta manera, el equipo rosarino quedó con apenas nueve futbolistas y tuvo que afrontar el tramo decisivo en clara inferioridad numérica.

En el segundo tiempo suplementario, Gimnasia aprovechó los espacios y manejó el desarrollo del encuentro. Finalmente, a los 113 minutos, Matías Melluso recibió en el sector izquierdo del área y definió de derecha con un remate cruzado hacia el palo opuesto para establecer el 4-2 definitivo.

Con la victoria consumada, el equipo platense celebró ante su gente y aseguró su lugar entre los ocho mejores del Torneo Clausura 2026. Ahora deberá esperar por el resultado del enfrentamiento entre Boca e Independiente Rivadavia para conocer a su próximo rival.