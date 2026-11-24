El Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) salió a aclarar su posición respecto del descanso dominical y aseguró que no tomó ninguna decisión para promover modificaciones o derogar la Ordenanza 4.706, mediante la cual Rafaela adhirió en 2014 a la ley provincial.

A través de un comunicado difundido este lunes 23 de noviembre, la entidad también se desligó de la propuesta de derogación que tomó estado público en los últimos días y remarcó que no es una iniciativa impulsada por el Centro Comercial.

La aclaración se produjo luego de que su presidenta, Graciela Acastello, manifestara en una entrevista con un medio local su postura favorable a abrir el debate sobre una posible flexibilización del descanso dominical. Sus declaraciones generaron repercusiones entre representantes del sector supermercadista y del gremio mercantil.

Uno de los que se pronunció fue Mariano López, gerente de Cormorán, quien expresó en Next TV su rechazo a la posibilidad de habilitar la actividad comercial los domingos y consideró que esa alternativa sería económicamente inviable. En la misma línea de debate, Juan Berca, secretario general del Centro Empleados de Comercio, sostuvo en diálogo con Minuto Rafaela que los trabajadores mercantiles quieren mantener el descanso dominical.

En su comunicado, el CCIRR recordó que acompañó el acuerdo que hizo posible la adhesión de Rafaela a la legislación provincial en 2014 y destacó que continúa valorando el consenso alcanzado en aquel momento. Además, señaló que cualquier eventual iniciativa vinculada con la ordenanza sería analizada y trabajada junto con todos los sectores involucrados.