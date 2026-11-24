El concejal de La Libertad Avanza ratificó ante R24N su decisión de impulsar cambios en el régimen de descanso dominical. Quiere que todos los comercios, incluidos los grandes supermercados, puedan abrir los domingos y que cada trabajador tenga la libertad de elegir si quiere trabajar y descansar otro día de la semana.

El debate por el descanso dominical suma tensión política en Rafaela. Mientras algunos sectores prefieren mantener el sistema actual, Fabricio Dellasanta no esquiva la discusión y está dispuesto a avanzar contra una normativa que considera arcaica y perjudicial para la actividad comercial.

En diálogo con R24N, el concejal de La Libertad Avanza fue contundente: no debe haber restricciones que impidan abrir los domingos. Su propuesta apunta a terminar con las diferencias entre pequeños y grandes establecimientos y devolverles a comerciantes y trabajadores la posibilidad de elegir.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Dellasanta quiere terminar con las restricciones del descanso dominical en Rafaela.

Propone que todos los comercios, incluidos los grandes supermercados, puedan abrir los domingos.

Sostiene que trabajar ese día debe ser una opción y no una obligación.

Considera que la apertura permitiría recuperar consumidores de localidades vecinas y generar más movimiento económico.

La Libertad Avanza está dispuesta a impulsar modificaciones en el Concejo Municipal.

DELLASANTA NO RETROCEDE

La postura del concejal libertario es clara: Rafaela no puede seguir sosteniendo un esquema que, a su entender, limita la actividad económica y establece restricciones que no tienen sentido en una ciudad que necesita generar empleo y movimiento comercial.

Dellasanta cuestiona especialmente que existan diferencias entre establecimientos según sus dimensiones. Para el edil, si un comercio quiere abrir un domingo, debe tener la posibilidad de hacerlo, sin importar si se trata de un pequeño local o de un gran supermercado.

No se trata de obligar a nadie a trabajar ni de imponer la apertura. Se trata de permitir que cada comerciante decida.

LA LIBERTAD DE ELEGIR TAMBIÉN PARA EL TRABAJADOR

Uno de los argumentos centrales de Dellasanta es que el trabajador debe tener la posibilidad de decidir.

El concejal sostiene que hay empleados que podrían preferir trabajar los domingos, cobrar el adicional correspondiente y trasladar su descanso semanal a otro día.

¿Por qué impedir esa alternativa? Esa es una de las preguntas que plantea La Libertad Avanza frente a quienes defienden el régimen vigente.

La discusión, por supuesto, también involucra los derechos laborales y las condiciones que deben garantizarse para cualquier modificación. Pero para Dellasanta, proteger al trabajador no significa necesariamente prohibirle trabajar un domingo.

RAFAELA PIERDE MOVIMIENTO COMERCIAL

Otro punto que destacó el concejal es el impacto económico que podría tener la apertura dominical.

Recordó que anteriormente llegaban consumidores de localidades vecinas para realizar compras en Rafaela. Ese movimiento no beneficiaba solamente a los supermercados: también alcanzaba a bares, restaurantes, comercios y otros servicios.

La pregunta es inevitable: ¿cuánto movimiento comercial pierde Rafaela por mantener cerradas sus puertas los domingos?

Para el espacio libertario, recuperar esa actividad podría representar una oportunidad para distintos sectores de la economía local.

EL CENTRO DEL DEBATE: ¿CAMBIAR O SEGUIR IGUAL?

La discusión ya no puede esconderse debajo de la alfombra. El descanso dominical se convirtió nuevamente en un tema político, económico y laboral que divide posiciones en Rafaela.

Mientras algunos sectores defienden la continuidad del sistema, Dellasanta decidió avanzar y poner sobre la mesa una propuesta concreta de modificación.

El Centro Comercial también quedó expuesto en medio de las diferencias internas sobre la necesidad de revisar el régimen, mientras el gremio de Empleados de Comercio sostiene su defensa del esquema actual.

La pregunta es si Rafaela está dispuesta a discutir una normativa que lleva años condicionando la actividad comercial o si seguirá atrapada en una regulación que muchos consideran anacrónica.

Dellasanta no tiene miedo de dar la discusión. Ahora habrá que ver quiénes están dispuestos a acompañar el cambio y quiénes prefieren que todo siga como está.