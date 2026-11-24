Después de que su presidenta, Graciela Acastello, planteara personalmente la necesidad de introducir cambios en el descanso dominical, el CCIRR salió a despegarse de cualquier iniciativa de modificación. Un comunicado institucional puso distancia con las declaraciones de su propia titular y volvió a exhibir las contradicciones de una entidad que parece preferir no incomodar a nadie.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

El CCIRR aclaró que no impulsa cambios en la ordenanza del descanso dominical.

La presidenta, Graciela Acastello , había manifestado personalmente que consideraba necesarios algunos cambios.

La entidad ratificó su acompañamiento al acuerdo alcanzado en 2014.

El comunicado tomó distancia de las iniciativas que comenzaron a discutirse en el Concejo Municipal.

La institución dejó abierta la posibilidad de debatir modificaciones en el futuro, siempre que exista consenso.

Una marcha atrás que deja interrogantes

Hay instituciones que, cuando aparece un debate incómodo, prefieren tomar posición. Otras eligen el camino de la prudencia extrema, aun cuando esa prudencia termine pareciéndose demasiado a una marcha atrás.

Eso es, precisamente, lo que acaba de suceder con el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), que salió públicamente a aclarar que no pretende modificar la ordenanza que establece el descanso dominical para las grandes superficies comerciales.

La aclaración no sería noticia si no existiera un antecedente inmediato: su propia presidenta, Graciela Acastello, había expresado personalmente que entendía que era necesario introducir cambios en la normativa.

Pero parece que una cosa es lo que puede decir la presidenta y otra, bastante diferente, lo que está dispuesto a sostener institucionalmente el Centro Comercial.

Y así, después de que el tema tomara estado público y comenzara a generar discusión, llegó el comunicado oficial. El CCIRR decidió poner distancia, aclarar que no promueve la derogación de la Ordenanza 4.706 y ratificar su acompañamiento al acuerdo alcanzado en 2014.

Dicho en términos menos institucionales: reculó en chancletas.

Cuando la presidenta dice una cosa y la institución otra

El comunicado fechado el 23 de noviembre fue contundente en un aspecto: la entidad aseguró que no tomó ninguna decisión de promover modificaciones ni la derogación de la ordenanza que adhirió a Rafaela a la Ley Provincial de Descanso Dominical.

También recordó que aquella decisión fue producto de un proceso de diálogo entre el Gobierno municipal y distintas instituciones de la ciudad, y que el Centro Comercial acompañó ese consenso.

Sin embargo, el documento deja una pregunta inevitable: ¿la presidenta habló a título personal o expresó una posición que después la conducción institucional decidió no acompañar?

Porque si Graciela Acastello consideraba que era necesario revisar determinados aspectos de la normativa, sería razonable que la entidad explicara qué cambió entre aquellas declaraciones y el comunicado oficial.

¿Hubo una discusión interna? ¿Aparecieron diferencias dentro de la conducción? ¿O simplemente se decidió evitar una controversia que podía incomodar a algunos sectores?

Por ahora, no hay explicaciones públicas sobre esas cuestiones.

La tibieza como política institucional

El CCIRR también aprovechó el comunicado para recordar cuáles son los temas que considera prioritarios: la ampliación de la Zona de Estacionamiento Controlado, la competencia desleal frente a quienes pagan el DREI, la actualización del Código Urbano, el Plan Periurbano y el ordenamiento del tránsito en la zona industrial.

Una agenda legítima, sin dudas. Pero eso no responde al interrogante que generó la discusión sobre el descanso dominical.

La institución sostiene que no impulsa cambios, aunque tampoco cierra definitivamente la puerta a una eventual revisión. Si alguna vez decide presentar una propuesta, asegura que lo hará mediante el diálogo y el consenso.

Es decir, por ahora no hay nada que discutir, pero tampoco se descarta discutirlo más adelante.

Una ciudad que necesita instituciones con posiciones claras

Rafaela fue la primera ciudad de la provincia de Santa Fe en adherir a la Ley 13.441 de Descanso Dominical, en diciembre de 2014. La decisión se aprobó por unanimidad en el Concejo Municipal y fue el resultado de negociaciones entre representantes políticos, comerciales y gremiales.

Han pasado más de diez años. La realidad económica y comercial cambió, los hábitos de consumo se modificaron y las dificultades del sector empresario también son diferentes.

Que se discuta una normativa de esa antigüedad no debería convertirse en un conflicto institucional. Se puede estar a favor o en contra de modificarla. Lo que no parece razonable es que una institución empresaria transmita señales diferentes según quién tome la palabra.

El Centro Comercial tiene todo el derecho de defender el descanso dominical y de sostener el acuerdo de 2014. Lo que también tiene es la responsabilidad de explicar por qué su presidenta manifestó una posición y, pocos días después, la institución salió a marcar distancia.

Una vez más, el CCIRR parece elegir la comodidad de no comprometerse demasiado. Y cuando una entidad que representa a comerciantes e industriales tiene dificultades para sostener públicamente una posición, el problema ya no es solamente el descanso dominical.

Es también una cuestión de representación, coherencia y liderazgo institucional.

En Rafaela, al parecer, hasta para discutir una ordenanza de hace doce años hace falta pedir permiso para opinar.