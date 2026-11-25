En medio de una economía que sigue golpeando los bolsillos, con salarios que pierden poder adquisitivo, comercios bajo presión y una actividad económica debilitada, el intendente Leonardo Viotti prepara un nuevo aumento de la carga tributaria en Rafaela. El Ejecutivo municipal pretende elevar más del 50% la Unidad de Cuenta Municipal y la actualización podría acercarse al 55%. La iniciativa abrirá una fuerte discusión política en el Concejo Municipal.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Nuevo aumento: Leonardo Viotti pretende actualizar más del 50% la Unidad de Cuenta Municipal (UCM), con una suba que podría rondar el 55%.

Impacto en los bolsillos: aunque no todas las tasas aumentarán necesariamente en la misma proporción, la actualización tendrá incidencia sobre numerosas obligaciones municipales.

Municipio con déficit: Rafaela cerró 2025 con un rojo cercano a los 2.000 millones de pesos y proyecta nuevas dificultades financieras para 2026.

Presión sobre el Concejo: La Libertad Avanza y el PJ ya rechazaron anteriores intentos de actualización y podrían volver a ponerle límites al proyecto oficialista.

Un año electoral en el horizonte: Viotti buscará la reelección en 2027 y la discusión por los impuestos y el gasto municipal tendrá inevitablemente una lectura política.

El bolsillo de los rafaelinos, otra vez en la mira

La administración de Leonardo Viotti prepara una nueva actualización de los tributos municipales que promete generar controversia. El intendente quiere que el Concejo Municipal apruebe un incremento superior al 50% de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM), porcentaje que podría ubicarse cerca del 55% para el ejercicio 2027.

La propuesta aparece en un momento particularmente delicado para la economía de las familias. Los salarios siguen mostrando dificultades para recuperar su poder adquisitivo, los comercios enfrentan un escenario complejo y buena parte de los contribuyentes debe hacer malabares para cumplir con sus obligaciones mensuales.

En ese contexto, el Gobierno municipal considera necesario recuperar el atraso que, según sostiene, acumula la unidad utilizada como referencia para calcular diferentes tasas y derechos municipales.

Actualmente, la UCM tiene un valor de $72,71. Si prospera la pretensión del Ejecutivo, podría elevarse aproximadamente a $108. Esto representa un incremento considerable que tendrá consecuencias sobre distintos conceptos tributarios.

La discusión, por lo tanto, no será solamente técnica. Detrás de los porcentajes estarán los bolsillos de los vecinos, comerciantes, industriales y propietarios que deberán afrontar las nuevas obligaciones.

Un aumento que llega en medio de dificultades económicas

Viotti fundamenta su iniciativa en la necesidad de compensar la inflación acumulada desde 2025, período durante el cual, según el planteo oficial, no se trasladaron todos los incrementos de precios al valor de la UCM.

El problema para el intendente es que durante 2026 ya intentó conseguir modificaciones en esa dirección y encontró una resistencia importante dentro del Concejo Municipal.

Los representantes de La Libertad Avanza y del Partido Justicialista conformaron la mayoría que rechazó anteriores propuestas de actualización. Incluso, en algunas oportunidades, el oficialismo tampoco consiguió reunir el respaldo completo de sus propios concejales.

Ahora, con una pretensión que supera el 50%, el Ejecutivo deberá iniciar nuevamente las negociaciones para conseguir los votos necesarios.

La oposición tendrá una oportunidad concreta de discutir no solamente cuánto pretende aumentar el intendente, sino también cuáles son las prioridades de la administración y cómo se están utilizando los recursos públicos.

Es importante aclarar que el incremento de la UCM no implica automáticamente que cada tasa municipal aumentará un 55%. La unidad constituye una referencia para calcular diferentes obligaciones y el impacto dependerá de las disposiciones y fórmulas aplicables a cada concepto. Sin embargo, su modificación puede repercutir sobre una cantidad importante de contribuyentes.

Las cuentas municipales tampoco cierran con comodidad

La pretensión de aumentar los ingresos municipales tiene como telón de fondo una situación financiera que presenta dificultades.

El ejercicio 2025 terminó con un déficit cercano a los 2.000 millones de pesos. Una parte importante del desequilibrio estuvo relacionada con el transporte urbano de pasajeros, un servicio que necesita una considerable asistencia económica del Municipio para sostener su funcionamiento.

Las proyecciones para 2026 tampoco anticipan un escenario sencillo y existen expectativas de que las cuentas municipales vuelvan a cerrar con resultado negativo.

En ese marco, la actualización de los tributos aparece como una de las herramientas que pretende utilizar el Gobierno local para mejorar sus ingresos durante 2027.

Pero la pregunta que seguramente aparecerá en el debate político es inevitable: ¿hasta dónde puede trasladarse el costo del funcionamiento municipal a los contribuyentes en una economía donde los ingresos de buena parte de la población todavía están lejos de recuperar su capacidad de compra?

La discusión también deberá contemplar el presupuesto que presentó el Ejecutivo para el próximo ejercicio.

El proyecto de Presupuesto 2027 prevé recursos por $110.297 millones y gastos por $110.119 millones. Sobre el papel, las cuentas arrojan un superávit estimado de aproximadamente $177 millones.

Uno de los rubros más importantes corresponde al pago de salarios de la Administración Central, para el que se proyectaron $61.889 millones, equivalentes al 56% del gasto total.

Por otra parte, el Municipio contempla destinar $18.645 millones a obras públicas, incluyendo pavimentación, reparación de calles, desagües, iluminación y diferentes intervenciones de infraestructura.

También se proyectan inversiones en seguridad, entre ellas la ampliación del sistema de videovigilancia hasta alcanzar las 540 cámaras.

Se trata del presupuesto correspondiente al último año del actual mandato de Viotti, quien ya manifestó su intención de competir por la reelección en 2027. Por eso, las decisiones sobre impuestos, gastos e inversiones tendrán una inevitable repercusión en el escenario político local.

Qué otras modificaciones pretende introducir el Ejecutivo

El proyecto de Ordenanza Tributaria 2027 no se limita a la actualización de la UCM. También incorpora diferentes cambios que deberán ser evaluados por los concejales.

Uno de ellos es la creación de un esquema de regularización para deudas municipales vencidas hasta el 31 de diciembre de 2026.

El beneficio alcanzaría tanto a obligaciones que se encuentren en instancia administrativa como a aquellas que ya hayan ingresado en procesos judiciales.

La iniciativa contempla descuentos de hasta el 20% sobre intereses y recargos, con alternativas de cancelación al contado o financiación de hasta doce cuotas mensuales consecutivas. También se incluirían las multas tributarias.

Otro de los puntos contempla modificar el actual Fondo para la Conservación del Empedrado, que pasaría a llamarse Fondo para el Empedrado y Mantenimiento de la Red Vial Municipal.

La intención es ampliar su utilización para que los recursos puedan financiar no solamente la conservación de las calles empedradas, sino también diferentes trabajos de mantenimiento de la infraestructura vial.

La propuesta incluye importes diferenciados, expresados en UCM, según las características y categorías de los inmuebles.

La secretaria de Hacienda y Finanzas, Silvina Bravino, había defendido la iniciativa señalando que el objetivo era contar con un mecanismo de financiamiento más amplio para atender las necesidades de mantenimiento de toda la red vial.

La nueva Tributaria también incorpora disposiciones sobre las Áreas de Desarrollo Prioritario, modificaciones relacionadas con el Derecho de Registro e Inspección (DREI) y la implementación obligatoria del domicilio fiscal electrónico.

A esto se suman cambios en derechos de cementerio, tratamiento de residuos especiales y servicios de limpieza y desmalezado de terrenos.

En cuanto al régimen simplificado del DREI, se plantea exigir que los contribuyentes no registren obligaciones vencidas y exigibles para poder incorporarse al sistema.

El Ejecutivo pretende que la nueva normativa comience a regir el 1 de enero de 2027, aunque antes deberá superar el debate legislativo.

Cuatro sesiones para definir el futuro tributario

El calendario del Concejo Municipal agrega presión a las negociaciones. Quedan solamente cuatro jueves previstos para las sesiones ordinarias antes de finalizar el año: 26 de noviembre y 3, 10 y 17 de diciembre.

La intención que manejan distintos sectores es llevar la Ordenanza Tributaria al recinto el jueves 3 de diciembre. Para que eso suceda, el Ejecutivo deberá completar durante estos días la presentación formal del nuevo valor de la UCM.

El proyecto original había ingresado al Concejo el 30 de septiembre, pero sin establecer concretamente cuál sería el porcentaje de actualización de la unidad.

El tratamiento del Presupuesto 2027 quedaría para alguna de las sesiones posteriores, una vez que avance el análisis correspondiente en las comisiones legislativas.

En paralelo, el jueves 10 de diciembre habrá otra definición política: la elección de las nuevas autoridades del Concejo Municipal.

Los actuales mandatos vencen ese día y deberán resolverse los nombres que ocuparán la presidencia y los demás cargos de conducción.

Existe una práctica política por la cual la presidencia queda en manos de un representante del oficialismo municipal. Actualmente ese lugar es ocupado por Mabel Fossatti, quien podría aspirar a continuar en el cargo.

Sin embargo, todavía no hay acuerdos formalizados que permitan anticipar cómo terminará esa negociación.

Tampoco se descarta que el cuerpo legislativo convoque a sesiones extraordinarias durante las últimas semanas de diciembre para resolver los asuntos que pudieran quedar pendientes.

El tarifazo que viene y la responsabilidad del Concejo

La discusión está planteada. Leonardo Viotti quiere recuperar el supuesto atraso de la Unidad de Cuenta Municipal con una actualización superior al 50%, que podría acercarse al 55%.

El argumento del Ejecutivo es la inflación acumulada y la necesidad de sostener los recursos municipales. La oposición, por su parte, tendrá que decidir si acompaña el incremento, propone una alternativa o vuelve a rechazarlo.

Pero hay una cuestión que no puede quedar afuera del debate: los contribuyentes no son una fuente inagotable de recursos para financiar cualquier desequilibrio del Estado municipal.

En una ciudad donde las familias ajustan gastos, los comerciantes intentan sostener sus negocios y las empresas enfrentan dificultades para mantener su actividad, cualquier aumento impositivo necesita una justificación clara y una explicación sobre el destino de cada peso recaudado.

No alcanza con invocar la inflación. También hay que explicar cómo se administra, dónde se gasta y cuáles son las prioridades.

Viotti se prepara para transitar el último año de su mandato antes de intentar la reelección. El Concejo tendrá ahora la responsabilidad de evaluar si el aumento que propone está justificado y si resulta razonable trasladar semejante actualización a los vecinos.

El debate recién empieza, pero una cosa está clara: los rafaelinos podrían recibir 2027 con una nueva y pesada factura municipal.