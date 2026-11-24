Una inversión de $1 millón a 30 días puede generar hasta $19.726 de intereses

Banco Bica, CMF, de Comercio, Meridian y Reba ofrecen una tasa nominal anual del 24%

Las entidades que pagan el 23% permiten obtener $18.904,11 de intereses en un mes

Banco Patagonia ofrece a sus clientes una tasa del 16% y acredita $1.013.150,68 al vencimiento

El Banco Central registró una tasa promedio del 20,03% para depósitos de personas humanas al 20 de noviembre

La diferencia entre las tasas del 24% y del 16% supera los $6.575 por cada millón de pesos colocado durante 30 días

Las diferencias entre las tasas de interés que ofrecen los bancos vuelven a convertirse en un factor determinante para quienes buscan obtener un rendimiento con sus ahorros en pesos. Una inversión de $1.000.000 a 30 días puede generar intereses de entre $13.150,68 y $19.726,03, según la entidad financiera elegida y las condiciones aplicadas para constituir el depósito. La brecha supera los $6.500 en apenas un mes, una diferencia que pone de manifiesto la importancia de comparar las alternativas antes de inmovilizar el dinero.

Entre las entidades que informan los rendimientos más elevados aparecen cinco bancos y compañías financieras que ofrecen una tasa nominal anual (TNA) del 24%. Se trata de Banco Bica, Banco CMF, Banco de Comercio, Banco Meridian y Reba Compañía Financiera.

Con esa tasa, quien deposite $1.000.000 durante 30 días obtendrá $19.726,03 en concepto de intereses. Al finalizar el período, el monto total acreditado será de $1.019.726,03, integrado por el capital original y la ganancia generada durante el plazo de colocación.

En el siguiente escalón se encuentra Crédito Regional Compañía Financiera, que informa una tasa máxima del 23,75%. También aparecen Banco Mariva, Banco del Sol y Banco Voii, con una TNA del 23%. En estos últimos casos, una colocación de un millón de pesos permite recuperar $1.018.904,11 al vencimiento, lo que representa una ganancia de $18.904,11 en un mes.

La diferencia entre las entidades con mejores rendimientos y las alternativas de menor remuneración resulta significativa cuando se proyecta sobre el mismo capital y período. Banco Patagonia, por ejemplo, ofrece a sus clientes una tasa nominal anual del 16%. Bajo esas condiciones, el depósito de $1.000.000 genera $13.150,68 de intereses y alcanza un total de $1.013.150,68 al finalizar los 30 días.

La distancia respecto de las propuestas que pagan el 24% llega a $6.575,35. Aunque se trata de una diferencia nominal correspondiente a un solo mes, permite observar cómo la elección de la entidad financiera puede modificar el resultado de una inversión sin necesidad de incrementar el capital inicial.

El escenario también puede analizarse a partir de los registros del Banco Central. El último dato disponible, correspondiente al 20 de noviembre de 2026, ubicó la tasa promedio de los depósitos a plazo fijo a 30 días de personas humanas en el 20,03% nominal anual. Para el conjunto general de las operaciones en pesos, el indicador alcanzó el 22,50%.

De esta manera, las entidades que ofrecen una TNA del 24% se ubican por encima del promedio correspondiente a los depósitos de personas humanas. Otras alternativas, en cambio, quedan por debajo de esa referencia, lo que refuerza la conveniencia de consultar las condiciones vigentes antes de realizar una colocación.

La evolución histórica de las tasas también muestra cambios importantes durante el último año. La referencia para personas humanas había alcanzado el 28,86% el 17 de noviembre de 2025, pero descendió posteriormente hasta el 18,52% el 12 de junio de 2026. Desde entonces, se mantuvo dentro de un rango más acotado, con registros cercanos al 20% durante octubre y noviembre.

Para calcular el rendimiento de un plazo fijo tradicional se toma el capital inicial, se aplica la tasa nominal anual y se prorratea el resultado por los días de duración de la inversión. En una operación de $1.000.000 a 30 días con una TNA del 24%, el cálculo arroja $19.726,03 de intereses.

Sin embargo, antes de concretar la operación es necesario verificar las condiciones particulares de cada entidad. Algunas tasas corresponden exclusivamente a clientes, mientras que otras están disponibles para nuevos usuarios que completen el alta digital o cumplan determinados requisitos.

Además, el plazo fijo tradicional exige mantener el dinero inmovilizado hasta la fecha de vencimiento. Por ese motivo, la decisión no depende únicamente de la tasa ofrecida, sino también de la necesidad de disponer de los fondos durante ese período y de las condiciones que establece cada banco.