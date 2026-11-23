El Financial Times advirtió que la incertidumbre electoral y económica deterioró la percepción internacional sobre la Argentina.

La aprobación de Javier Milei cayó desde más del 40% en enero hasta niveles medios de 30% en los últimos meses.

Los analistas consideran que el país ingresó en una recesión técnica durante el tercer trimestre de 2026.

El Tesoro enfrenta vencimientos por USD 17.000 millones con bonistas privados y un faltante financiero estimado en USD 10.000 millones.

El Gobierno abandonó temporalmente las nuevas emisiones de deuda en dólares y recurrió a organismos multilaterales y acuerdos bancarios.

La posibilidad de regresar a los mercados internacionales dependerá de una mejora sustancial de las condiciones financieras y de la confianza de los inversores.

La creciente incertidumbre sobre el futuro político de Javier Milei, las dificultades para consolidar la recuperación económica y las dudas acerca de cómo la Argentina afrontará sus próximos vencimientos de deuda comenzaron a modificar la percepción de los inversores internacionales. En un análisis publicado este sábado, el Financial Times advirtió que estos factores provocaron un fuerte encarecimiento del financiamiento del país durante los últimos cuatro meses y pusieron en cuestión las expectativas que hasta hace poco existían sobre la continuidad del programa libertario después de las elecciones presidenciales de 2027.

La publicación británica puso el foco en el cambio de expectativas que se produjo desde agosto, cuando los mercados todavía consideraban altamente probable una reelección de Milei. Desde entonces, el escenario comenzó a deteriorarse por la pérdida de popularidad del Presidente, el debilitamiento de los indicadores económicos y la posibilidad de que el peronismo vuelva a convertirse en una alternativa competitiva, con capacidad para revisar las reformas de mercado impulsadas por el Gobierno.

Uno de los datos que utiliza el artículo para ilustrar ese cambio es la evolución de la aprobación presidencial. Según el análisis, el respaldo a Milei pasó de superar el 40% en enero a ubicarse en niveles medios de 30% durante los últimos meses. Esa pérdida de apoyo, combinada con las dificultades económicas, alimentó las dudas sobre sus posibilidades electorales.

El Financial Times también destacó que la recuperación prometida por el Gobierno no terminó de consolidarse y que la mayoría de los analistas considera que la Argentina ingresó en una recesión técnica durante el tercer trimestre de 2026. Este escenario representa un problema para las perspectivas oficiales, porque debilita uno de los principales argumentos económicos con los que Milei pretende llegar a la próxima competencia presidencial.

En ese contexto, el artículo incorpora la posibilidad de un regreso del peronismo y una eventual revisión de las transformaciones económicas impulsadas por la administración libertaria. Entre las referencias políticas que acompañan la publicación aparece una imagen del gobernador bonaerense Axel Kicillof, en una señal del interés que despierta el escenario opositor dentro de las proyecciones sobre el futuro político argentino.

La incertidumbre electoral tiene consecuencias directas sobre el comportamiento de los mercados. El indicador de riesgo país, que refleja el rendimiento adicional que los inversores exigen por los bonos argentinos en dólares frente a los títulos del Tesoro estadounidense, pasó de poco más de 400 puntos básicos a comienzos de agosto a 1.070 puntos el viernes, según el índice EMBI de J.P. Morgan.

El problema adquiere mayor dimensión por las necesidades financieras del Estado. De acuerdo con las cifras mencionadas en el artículo, el Tesoro argentino debe afrontar cerca de USD 17.000 millones en pagos a tenedores privados de bonos, pero el encarecimiento del financiamiento dejó un faltante estimado en USD 10.000 millones.

La dificultad para conseguir recursos en condiciones razonables llevó al Gobierno a suspender desde agosto las nuevas emisiones de deuda soberana en dólares bajo legislación local. Ese mecanismo había sido incluido por el ministro de Economía, Luis Caputo, en el programa financiero presentado en julio, con una previsión de captar alrededor de USD 5.000 millones.

La publicación también recuerda que agosto había ofrecido una oportunidad diferente. En ese momento, los diferenciales de rendimiento habían alcanzado su nivel más bajo desde 2018 y existían expectativas de que la Argentina regresara a los mercados internacionales de capitales después de ocho años. Sin embargo, el Gobierno descartó avanzar porque consideró que las tasas todavía eran demasiado elevadas.

En lugar de emitir deuda, la administración libertaria recurrió a organismos multilaterales y acuerdos de recompra con bancos internacionales. Mediante estas operaciones, el Banco Central obtuvo USD 6.000 millones durante la gestión de Milei, con el propósito de extender vencimientos y reforzar sus recursos financieros.

El Financial Times también menciona las expectativas de asistencia financiera de Estados Unidos, las declaraciones favorables del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, y el intercambio de monedas con China, renovado en agosto por cinco años y valuado en USD 19.000 millones.

A este panorama se suma un contexto internacional adverso para los mercados emergentes. El encarecimiento de la energía, las expectativas de tasas de interés más altas en Estados Unidos y la volatilidad vinculada con la inteligencia artificial impulsaron a los inversores a alejarse de activos considerados riesgosos. La publicación recuerda, además, que la Argentina acumula tres defaults o reestructuraciones de deuda soberana en lo que va del siglo XXI.

La conclusión del análisis es que la Argentina enfrenta un escenario mucho más incierto que el que imaginaban los mercados hace apenas unos meses. La posibilidad de una nueva emisión internacional de bonos permanece fuera de alcance mientras no se reduzca sustancialmente el costo de financiamiento. En paralelo, la evolución política y económica será determinante para recuperar la confianza de los inversores y despejar las dudas sobre la continuidad del rumbo económico después de 2027.