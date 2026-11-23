Por RICARDO ZIMERMAN

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La marcha atrás con las listas colectoras dejó al descubierto una de las contradicciones más difíciles de disimular para un Gobierno que llegó al poder prometiendo terminar con las prácticas de la política tradicional. La administración de Javier Milei había encontrado en un mecanismo electoral tantas veces cuestionado una herramienta para conseguir voluntades en el Congreso, pero terminó descubriendo que el costo político de utilizarlo podía ser mucho más alto que el beneficio parlamentario que pretendía obtener. La operación duró poco, aunque alcanzó para exhibir hasta qué punto la necesidad de construir poder puede llevar al oficialismo a recurrir a las mismas fórmulas que durante años denunció como parte de los privilegios de la denominada casta.

El intento de presentar las colectoras bajo el nombre más amable de listas de adhesión tampoco consiguió modificar su naturaleza. El cambio de denominación no alcanzaba para ocultar el propósito de fondo y, sobre todo, amenazaba con provocar el rechazo de sectores que el Gobierno necesita conservar como aliados. La Casa Rosada comprendió que insistir con esa alternativa podía complicar una negociación mucho más importante: conseguir la suspensión de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para 2027. En definitiva, el oficialismo terminó sacrificando una concesión que consideraba útil para concentrarse en el objetivo que verdaderamente le interesa.

La decisión no es menor. Las PASO constituyen una instancia que puede convertirse en un problema para cualquier administración que llegue a una elección presidencial con dificultades económicas, desgaste político o conflictos internos. Para Milei, suspenderlas significa evitar que sus adversarios utilicen esa competencia para ordenar sus candidaturas, pero también impedir que las diferencias dentro del propio espacio libertario encuentren un escenario institucional donde expresarse. Hay, además, una razón estrictamente electoral: eliminar una instancia intermedia que podría anticipar un resultado desfavorable y alterar las expectativas antes de la primera vuelta.

La experiencia de Mauricio Macri en 2019 aparece como una referencia inevitable. Aquella derrota en las primarias tuvo consecuencias que excedieron ampliamente el resultado de una elección preliminar y modificó de manera abrupta las expectativas políticas y económicas. Milei conoce ese antecedente y difícilmente quiera exponerse a una situación semejante. Sin embargo, allí aparece una primera paradoja: un presidente que sostiene que su gestión transformó definitivamente la relación de los argentinos con la política parece considerar necesario modificar las reglas electorales para reducir los riesgos de una competencia que todavía no comenzó.

El avance legislativo de la iniciativa representa un triunfo para el oficialismo, aunque sería apresurado interpretarlo como una demostración de fortaleza política. La obtención de las firmas para el dictamen, después de meses de inmovilidad, permitió destrabar un proyecto que permanecía estancado en el Senado. Pero las adhesiones conseguidas no estuvieron exentas de condicionamientos y compromisos. El Gobierno necesitó negociar, conceder y administrar diferencias para alcanzar un primer resultado concreto. Es precisamente allí donde aparece la distancia entre el discurso libertario y el funcionamiento real de una administración obligada a construir mayorías con los métodos tradicionales de la política parlamentaria.

Las disputas dentro del propio oficialismo tampoco ayudan a consolidar una imagen de conducción ordenada. Las diferencias entre el sector que responde a Karina Milei y los dirigentes que mantienen vínculos con Patricia Bullrich volvieron a hacerse visibles durante las negociaciones. Las responsabilidades por los resultados, los reproches por la estrategia utilizada y las discusiones sobre quién capitaliza los éxitos legislativos revelan que la competencia por la influencia presidencial continúa condicionando decisiones que deberían responder a una conducción política unificada.

El problema se extiende a Diputados, donde las dificultades para reunir el quórum necesario y avanzar con iniciativas sensibles volvieron a mostrar que el oficialismo todavía no consiguió resolver su relación con los gobernadores. Los desencuentros con Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, entre otros interlocutores provinciales, no pueden reducirse a diferencias circunstanciales. Detrás de cada negociación aparecen reclamos sectoriales, intereses territoriales y compromisos que el Gobierno debe atender si pretende transformar sus proyectos en leyes. La Casa Rosada puede considerar que tiene una agenda definida, pero no dispone de una mayoría propia que le permita imponerla sin negociar.

A esas dificultades se agregan las tensiones entre los distintos sectores que rodean al Presidente. Los cuestionamientos por el funcionamiento de la Cámara baja, las diferencias sobre el manejo de las negociaciones y los desacuerdos con funcionarios económicos en cuestiones presupuestarias muestran que la interna libertaria no constituye un episodio aislado. Es una característica de la construcción de poder del oficialismo. Mientras Milei concentra su discurso en la confrontación con sus adversarios, dentro de su propio espacio persisten disputas por el control de las decisiones, la distribución de responsabilidades y el protagonismo político.

En ese escenario, la economía introduce un elemento todavía más delicado. El riesgo país por encima de los 1000 puntos no puede explicarse exclusivamente por las turbulencias internacionales ni por los movimientos de los mercados regionales. Las dificultades de la actividad doméstica, las preocupaciones de distintos sectores sociales y la incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para sostener su programa también forman parte de las variables que observan los inversores. La política no está separada de la economía, por más que el oficialismo intente presentar ambas dimensiones como compartimentos independientes.

Por eso resulta particularmente significativo que Luis Caputo haya insistido con las advertencias sobre un eventual regreso del kirchnerismo, mientras Milei eligió profundizar esa línea discursiva con sus propias expresiones descalificadoras. La estrategia busca instalar el temor a una alternativa política que el Gobierno considera peligrosa para su programa económico. Sin embargo, también puede producir un efecto inverso: si los mercados descuentan la posibilidad de un cambio de signo político, la pregunta inevitable es qué factores alimentan esa expectativa. No alcanza con atribuirles a los operadores financieros una interpretación equivocada o con responsabilizar a la oposición por la incertidumbre.

La respuesta debería buscarse también en las dificultades que enfrenta la administración para recuperar la confianza de una parte de la sociedad, en los problemas económicos que todavía no encuentran una solución convincente y en las señales de desorden que transmite el propio oficialismo. La apelación permanente al fantasma del kirchnerismo puede resultar eficaz para movilizar al núcleo más fiel del electorado, pero difícilmente alcance para recuperar a quienes comenzaron a tomar distancia del Gobierno. Ninguna campaña basada exclusivamente en el temor puede reemplazar indefinidamente los resultados de una gestión.

La eventual suspensión de las PASO y su aprobación definitiva en el Congreso podrían representar una victoria parlamentaria y una demostración de capacidad negociadora. Pero no resolverían las contradicciones que quedaron expuestas durante el proceso. Tampoco garantizarían que los mercados recuperen la confianza ni que los votantes ratifiquen automáticamente el rumbo elegido por Milei. La política electoral puede modificar las condiciones de una competencia, pero no sustituye la necesidad de construir una mayoría social.

En definitiva, el Gobierno parece haber descubierto que gobernar exige negociar con aquellos actores a los que durante años presentó como responsables de todos los males de la Argentina. La colectora fue apenas una muestra de esa contradicción. La verdadera incógnita es si Milei conseguirá transformar las concesiones parlamentarias en una construcción política duradera o si continuará dependiendo de acuerdos circunstanciales mientras sus propias internas erosionan la autoridad presidencial. La reelección que el oficialismo presenta como una certeza todavía debe atravesar una prueba mucho más exigente que cualquier dictamen legislativo: convencer a los argentinos de que el proyecto que conduce tiene futuro y de que ese futuro merece ser acompañado en las urnas.