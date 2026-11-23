Nicki Nicole será una de las invitadas al esperado casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. La cantante se mostró muy entusiasmada por la celebración, aunque reconoció que todavía tiene algunas cuestiones por resolver: elegir el vestido que usará y encontrar un regalo especial para los novios.

En diálogo con Infama (América), la artista reveló que aún no terminó de definir su vestuario para la ocasión. Si bien ya tiene algunas propuestas en mente, prefirió mantener el misterio sobre el look que lucirá durante la fiesta. “No voy a spoilear, pero va a estar re lindo, siento”, adelantó.

La rosarina también confirmó que asistirá sin pareja, aunque estará acompañada por un grupo de amigos. Cuando le preguntaron si imaginaba la posibilidad de conocer a alguien durante el evento, respondió con humor: “No creo, sería muy fuerte. Va a haber un montón de gente”.

Además, dejó en claro que, por el momento, no tiene intenciones de comenzar una nueva relación sentimental. “Lo dejaría para adelante. No sé si estoy para embarcarme otra vez en un romance. Quiero disfrutar el verano”, comentó entre risas.

Otro de los asuntos que todavía tiene pendientes es el obsequio para los futuros esposos. La cantante explicó que, al tratarse de su primera invitación a un casamiento como adulta, estuvo averiguando cuáles son los regalos habituales y qué podrían necesitar los protagonistas de la celebración.

“Como es mi primer casamiento, estuve indagando qué necesitan. ¿Qué les puedo regalar a ellos que siento que tienen todo?”, se preguntó.

En ese sentido, mencionó algunas de las opciones tradicionales que suelen elegirse para este tipo de acontecimientos, como electrodomésticos, vajilla y artículos para el hogar. Sin embargo, reconoció que ninguna de esas alternativas parece adecuada para la pareja. “Ya lo tienen todo: heladera, lavarropas... No sé, quiero pensar algo que digan ‘ok, me gusta’. Que sea algo más simbólico”, explicó.

Nicki Nicole también contó que vive la invitación con una emoción especial porque nunca participó de un casamiento en estas condiciones. Aunque recordó que durante su infancia había acompañado a su familia a algunas bodas, esta será su primera experiencia como adulta en una celebración de este tipo.

Por eso, además de la expectativa por el vestido y el regalo, ya anticipó que podría emocionarse durante la ceremonia y la fiesta. “Veraniego, calor, pero siento que voy a llorar de pe a pa”, aseguró.

Incluso se permitió bromear sobre uno de los clásicos momentos de las bodas: llevarse algún recuerdo de la decoración. Cuando la periodista le recordó la magnitud del evento al que asistirá, la cantante lanzó entre risas: “Cuando vean que yo me quiero llevar el centro de mesa”.