Miley Cyrus y Maxx Morando dieron el sí el sábado 21 de noviembre en Palm Springs, California. Después de la ceremonia, la cantante compartió en sus redes sociales las primeras imágenes oficiales de la boda, donde mostró en detalle el vestido de novia que eligió para la ocasión. La exestrella de Hannah Montana, de 33 años, y el baterista formalizaron así una relación que comenzó en 2021.

La publicación, acompañada por las iniciales de ambos y la fecha del enlace, incluyó cuatro fotografías en blanco y negro realizadas por el fotógrafo Jose Villa. En las postales se puede apreciar la elección de la artista, que dejó de lado los diseños extravagantes que suele lucir sobre los escenarios para apostar por un vestido de líneas minimalistas, sin bordados ni aplicaciones, aunque con un detalle especial en la espalda.

La celebración tuvo un carácter íntimo y contó con la presencia de familiares y personas cercanas a la pareja.

Miley Cyrus: el vestido de seda de Saint Laurent y el esmoquin de Maxx Morando

Para su gran día, Miley Cyrus eligió un exclusivo diseño de seda de Saint Laurent, creado por el diseñador belga Anthony Vaccarello. El modelo se destacó por su elegancia y sencillez: tenía escote barco, mangas largas y una falda recta de corte columna que terminaba en una cola redondeada sobre el suelo.

Sin embargo, el detalle más llamativo del vestido se encontraba en la parte posterior. Al darse vuelta, la cantante dejó ver un profundo escote en V que descubría su espalda hasta la cintura. La tela se reunía en un delicado drapeado que finalizaba en un frunce, mientras que la abertura permitía apreciar uno de sus tatuajes.

El diseño también incorporaba pliegues sobre los hombros, que aportaban volumen y se integraban con las costuras. A la altura de la cintura, una línea marcaba la silueta antes de dar paso a una falda de caída recta. De esta manera, el brillo natural de la seda fue el principal protagonista, sin necesidad de sumar adornos ni detalles recargados.

Para completar el conjunto, Miley optó por zapatos en punta con talón descubierto y taco fino, además de aros colgantes. En cuanto al maquillaje y el peinado, llevó su cabello rubio recogido de manera tirante, con volumen en la parte superior, y eligió un delineado oscuro para resaltar la mirada. También lució su anillo de compromiso.

Por su parte, Maxx Morando también apostó por la elegancia clásica de la firma francesa. El músico vistió un esmoquin negro de saco de una sola fila de botones, solapas en punta y pantalón a juego, que combinó con una camisa blanca y una corbata negra angosta.

Como detalle distintivo, llevó una cala en la solapa. Para algunas de las fotografías, además, sumó anteojos de sol y zapatos oscuros con cordones.