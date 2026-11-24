La China Suárez compartió con sus seguidores un momento especial de su vida familiar. Su hijo Amancio Vicuña, de cinco años, perdió uno de sus dientes y la actriz decidió celebrarlo con un gesto lleno de ternura que mostró a través de sus redes sociales.

La artista publicó una imagen en sus historias de Instagram en la que dejó ver una carta dedicada al pequeño y le expresó su cariño por este acontecimiento tan significativo de la infancia.

La publicación llegó después de un fin de semana en el que la actriz volvió a quedar en el centro de la atención mediática por su presencia en el casamiento de la diseñadora Natalia Antolín. A la celebración asistió junto a Mauro Icardi y también estuvo presente Benjamín Vicuña, su expareja y padre de dos de sus hijos.

La tierna carta del Ratón Pérez que recibió Amancio

En la imagen que compartió, la China mostró el mensaje que le entregó a su hijo para celebrar la caída de su primer diente. La carta tenía una ilustración del tradicional Ratón Pérez y estaba redactada como si el personaje le hablara directamente al nene.

“Querido Amancio, ¡qué gran diente! Lo voy a cuidar mucho en mi colección. ¡Felicitaciones por lo valiente que fuiste! Con cariño, El Ratón Pérez”, decía la nota.

La actriz acompañó la publicación con una demostración de afecto hacia el pequeño y destacó el coraje que tuvo durante ese momento.

La China Suárez, entre la exposición mediática y su vida familiar

En los últimos días, la actriz volvió a ocupar un lugar central en las noticias del espectáculo por distintas situaciones vinculadas con su entorno personal y su relación con Mauro Icardi.

Sin embargo, esta vez eligió mostrar una escena mucho más íntima y cotidiana, relacionada con el crecimiento de uno de sus hijos.

A través de sus redes sociales, la China compartió así un recuerdo especial de Amancio y dejó ver cómo celebró junto a él uno de esos pequeños acontecimientos de la infancia que suelen convertirse en momentos inolvidables para las familias.