La posibilidad de que Venezuela celebre elecciones en 2027 comienza a ganar espacio en el escenario político. Así lo expresó Dinorah Figuera, referente de la oposición venezolana y figura vinculada a los diálogos con el chavismo, quien consideró que existe una oportunidad concreta para avanzar hacia un nuevo proceso electoral.

En una entrevista con la agencia EFE, Figuera sostuvo que todavía queda un largo camino por recorrer para que los ciudadanos venezolanos puedan contar con las garantías necesarias para participar en comicios libres y transparentes.

La dirigente opositora remarcó que las condiciones electorales siguen siendo uno de los principales desafíos para alcanzar una salida democrática a la crisis política que atraviesa el país.

Sin embargo, pese a las dificultades que todavía persisten, se mostró esperanzada respecto al futuro y aseguró que hay una posibilidad real de que las elecciones puedan concretarse durante 2027.

Sus declaraciones vuelven a poner sobre la mesa el debate acerca del calendario electoral venezolano y el papel que tendrán las negociaciones políticas entre el oficialismo y la oposición para generar condiciones que permitan una competencia democrática.

El escenario todavía presenta interrogantes, pero la posibilidad de una convocatoria electoral en 2027 aparece como una perspectiva que podría marcar un nuevo capítulo en la política de Venezuela.