La expectativa de los hinchas de Estudiantes de La Plata por acompañar al equipo en la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras promete convertirse en un acontecimiento histórico. Se estima que más de 35 mil simpatizantes del Pincha viajarán a Montevideo para alentar al conjunto argentino en una jornada que tendrá una movilización multitudinaria y podría quedar entre las más importantes de un club argentino en el exterior.

El encuentro se disputará este sábado, desde las 17, en el estadio Centenario de Uruguay. La convocatoria genera una enorme expectativa y se espera que supere los antecedentes de Colón y Racing en Paraguay, cuando ambos equipos disputaron sus respectivas finales de la Copa Sudamericana.

Cómo será el operativo para trasladar a los hinchas de Estudiantes

La magnitud de la convocatoria obligó a organizar un dispositivo especial para garantizar el traslado de los simpatizantes hacia Uruguay. Según el cronograma previsto, 121 micros saldrán desde La Plata durante el viernes, distribuidos en dos tandas: la primera partirá a las 7 de la mañana y la segunda a las 12 del mediodía.

El objetivo es organizar la circulación de los vehículos y evitar demoras en el cruce fronterizo. De acuerdo con la información difundida por el club en su sitio oficial, más de 6.500 personas viajarán a través de este operativo.

La organización cuenta con la participación de distintos organismos, entre ellos la Aduana, Gendarmería Nacional, la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el programa Tribuna Segura.

Además, la distribución de los colectivos fue coordinada con Migraciones para evitar que todas las unidades coincidan al mismo tiempo en el paso fronterizo entre Gualeguaychú y Fray Bentos. A este importante despliegue se sumarán miles de simpatizantes que realizarán el recorrido en sus propios vehículos.

Vuelos agotados y refuerzos en los servicios de ferry

La movilización también se refleja en la demanda de los distintos medios de transporte. Los vuelos disponibles desde el jueves ya se encuentran agotados, mientras que las empresas Buquebus y Colonia Express reforzaron sus servicios para responder a la gran cantidad de hinchas que buscan llegar a Montevideo.

Los viajes en autos particulares también tendrán un papel importante en el operativo, con miles de simpatizantes que recorrerán los kilómetros que separan a La Plata de la capital uruguaya para acompañar al equipo en la definición continental.

Habrá un Fan Fest para los hinchas que no tengan entradas

La fiesta albirroja no se concentrará exclusivamente en el estadio Centenario. En Montevideo también avanzan los preparativos para organizar un Fan Fest en la zona del Parque Rodó, que podría recibir alrededor de 10 mil personas que no consiguieron entradas para la final.

El espacio contará con una pantalla gigante para que los simpatizantes puedan reunirse y seguir el partido en un ambiente pensado especialmente para los hinchas argentinos.

El cronograma del plantel de Estudiantes en Uruguay

Mientras se organiza la llegada de los simpatizantes, el equipo dirigido por su cuerpo técnico también tiene definido el itinerario para los días previos a la final.

El plantel de Estudiantes viajará a Uruguay el miércoles a las 19 y realizará sus entrenamientos del jueves y viernes en las instalaciones de Peñarol, como parte de la preparación para el encuentro decisivo ante Palmeiras.

Con más de 35 mil hinchas preparando las valijas, los micros en marcha y los servicios de transporte reforzados, Montevideo se prepara para recibir una verdadera marea albirroja. La movilización promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos de la historia reciente de Estudiantes, que buscará coronar el esfuerzo de sus simpatizantes con una nueva conquista continental.