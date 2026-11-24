La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y las otras nueve federaciones sudamericanas que integran la CONMEBOL ya fueron notificadas de que Estados Unidos volverá a organizar la Copa América en 2028. Aunque todavía resta el anuncio oficial, la decisión quedó definida durante la reunión del Consejo de la confederación que se llevó a cabo el viernes pasado en Barranquilla.

De esta manera, el país norteamericano volverá a recibir el certamen continental por tercera vez en su historia y por segunda edición consecutiva. Las tres oportunidades se concentrarán en un período de apenas 12 años, lo que refleja el protagonismo que Estados Unidos adquirió como sede de grandes eventos futbolísticos.

Además, existe la posibilidad de que la próxima edición vuelva a contar con selecciones invitadas de otras confederaciones, aunque todavía no se conocen detalles definitivos sobre el formato de competencia.

Estados Unidos organizará la Copa América 2028: qué se sabe del formato

La elección de Estados Unidos dejó atrás la candidatura de Ecuador, que aparecía como una de las principales alternativas para organizar el torneo y volver a ser anfitrión después de 30 años.

Sin embargo, las selecciones sudamericanas volverán a disputar el título en territorio norteamericano, tal como ocurrió en las ediciones de 2016 y 2024.

Ambos torneos contaron con 16 participantes, una cifra récord para la competencia. En esas oportunidades, los equipos invitados pertenecieron a la CONCACAF y fueron distribuidos en cuatro grupos.

De cara a 2028, no se esperan grandes modificaciones en la estructura del campeonato, aunque comenzó a plantearse la posibilidad de ampliar el número de invitados e incorporar seleccionados de otras regiones, particularmente de Asia.

En ese sentido, existen antecedentes de participaciones asiáticas en la Copa América. Japón disputó las ediciones de 1999 y 2019, mientras que Qatar también formó parte del torneo de 2019.

Estados Unidos, protagonista de los grandes eventos deportivos

Con la organización del Mundial masculino de 2026, la Copa América de 2028 y los Juegos Olímpicos de ese mismo año, Estados Unidos consolidará su posición como uno de los principales escenarios del deporte internacional.

A esa agenda se sumó otra confirmación importante: Gianni Infantino anunció que Estados Unidos será la sede principal de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031.

De esta manera, el país norteamericano continuará concentrando competencias de primer nivel durante los próximos años. Mientras tanto, la Selección Argentina comenzará a proyectar su participación en la Copa América 2028, donde tendrá el desafío de defender el bicampeonato conseguido en 2021 y 2024.