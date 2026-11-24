El Gobierno nacional pidió suspender el homenaje a Mario Roberto Santucho en la UBA

Alejandro Álvarez cuestionó que el dirigente del ERP sea presentado como referente de las luchas sociales

La Casa Rosada remitió una presentación formal al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires

El Ejecutivo sostuvo que la decisión corresponde al rector, los decanos y las autoridades universitarias

El planteo oficial abrió una discusión sobre autonomía universitaria, libertad de cátedra y pluralismo político

Álvarez reclamó mecanismos institucionales para proteger a estudiantes y docentes frente a situaciones de hostigamiento y violencia

La decisión de realizar un reconocimiento a Mario Roberto Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) abrió un nuevo frente de confrontación entre el Gobierno nacional y sectores de la comunidad académica. La administración de Javier Milei formalizó un pedido para que se deje sin efecto la actividad y cuestionó que el dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) sea presentado como una figura representativa de las luchas sociales. La controversia trasladó la discusión al Consejo Superior de la universidad y volvió a poner en debate los alcances de la autonomía de las instituciones públicas de educación superior.

La presentación fue enviada por el sistema electrónico y también por correo a las autoridades universitarias. Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, explicó que el Ejecutivo considera que el homenaje resulta incompatible con la defensa de la democracia y el orden constitucional. Sin embargo, aclaró que el Gobierno no puede disponer directamente la suspensión de una actividad organizada por una facultad, debido a la autonomía institucional de la UBA.

En ese sentido, señaló que la responsabilidad de evaluar el planteo recae sobre el rector, los decanos y el Consejo Superior. El funcionario sostuvo que las autoridades cuentan con herramientas institucionales para revisar la resolución de Ciencias Sociales y anticipó que la Casa Rosada respaldará una eventual decisión de impedir el acto.

El eje del cuestionamiento oficial está relacionado con la caracterización histórica de Santucho. La iniciativa de la facultad propone reconocer su participación en las luchas sociales, una definición que Álvarez rechazó al recordar su conducción del ERP y la actividad armada de esa organización durante la década de 1970.

El subsecretario sostuvo que ese espacio político buscaba destruir el sistema democrático y mencionó entre sus acciones los ataques armados, secuestros, asesinatos y asaltos a cuarteles. También recordó el ataque al cuartel de Azul, ocurrido durante el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, como antecedente de la violencia política de aquella etapa.

Desde esa perspectiva, consideró que presentar a Santucho exclusivamente como un referente de las luchas sociales supone omitir aspectos centrales de su trayectoria y podría transmitir a los estudiantes una valoración positiva de la violencia política.

La discusión también alcanzó a sectores de la izquierda y del kirchnerismo, a los que Álvarez atribuyó una interpretación favorable de las experiencias revolucionarias armadas. No obstante, aclaró que sus cuestionamientos no comprenden a la totalidad de los docentes y estudiantes de las carreras de Ciencias Sociales, Humanidades, Filosofía y Derecho.

El funcionario aseguró que recibe reclamos de alumnos por determinados contenidos políticos impartidos en las aulas y mencionó cuestionamientos a las comparaciones entre la actual administración nacional y una dictadura. También aludió a episodios de hostigamiento contra estudiantes y docentes que sostienen posiciones políticas diferentes de las predominantes en determinados espacios académicos.

Entre los ejemplos que presentó mencionó imágenes de agresiones contra estudiantes que llevaban remeras con referencias a Milei en la Facultad de Ciencias Sociales y un episodio relacionado con una profesora de Teoría Política de la Universidad Nacional de Rosario, a quien atribuyó cuestionamientos sobre la presencia de alumnos identificados con las ideas del Gobierno.

A partir de esos planteos, Álvarez amplió el debate hacia el funcionamiento de las universidades nacionales y la interpretación de la Ley de Educación Superior. Consideró que la legislación vigente no establece mecanismos suficientes para intervenir ante situaciones que, según su criterio, pueden afectar la convivencia democrática dentro de las instituciones.

Al mismo tiempo, defendió la libertad de cátedra y sostuvo que ningún organismo externo debe imponer a los profesores los contenidos que tienen que enseñar. Sin embargo, planteó que la autonomía académica no debería impedir que las autoridades universitarias protejan a quienes integran minorías políticas o ideológicas y denuncian situaciones de discriminación o violencia.

También mencionó conflictos en universidades de Río Cuarto y San Juan, donde cuestionó medidas sindicales que, según su descripción, combinaron jornadas de huelga con feriados y provocaron nueve días consecutivos sin clases.

La controversia por el homenaje a Santucho quedó así vinculada con una discusión institucional más amplia sobre los límites de la autonomía universitaria, la libertad de expresión y la protección del pluralismo político. Mientras el Gobierno sostiene que las autoridades de la UBA deben revisar la actividad, la resolución final permanece en manos de los órganos de conducción de la universidad.