La faena bovina alcanzó un peso promedio histórico de 241 kilos durante 2026

Entre enero y octubre se procesaron 10,24 millones de cabezas y se produjeron 2,46 millones de toneladas de carne

El peso promedio superó por primera vez los 240 kilos en más de un siglo de registros oficiales

La participación de las hembras en la faena descendió al 45,7%, frente al 47,3% de 2025

La hacienda destinada a exportación promedió 274 kilos por animal, frente a los 216 kilos del mercado interno

Los novillitos destinados al comercio exterior registraron una diferencia de 64 kilos respecto de los enviados al consumo doméstico

La producción bovina argentina registró en 2026 un avance histórico en uno de sus principales indicadores de eficiencia: el peso promedio de faena alcanzó los 241 kilos por res durante los primeros diez meses del año, un nivel que supera por primera vez la barrera de los 240 kilos en más de un siglo de estadísticas oficiales. El resultado refleja cambios en la composición de la hacienda, una mayor demanda de animales pesados por parte de la industria exportadora y condiciones productivas que favorecieron la terminación de los rodeos.

Entre enero y octubre se faenaron 10,24 millones de cabezas, que permitieron obtener una producción total de 2,46 millones de toneladas de carne. Los datos muestran una transformación progresiva del esquema ganadero, con una tendencia hacia animales de mayor kilaje y una reducción de la participación de las hembras en los establecimientos de faena.

Uno de los factores centrales de esta evolución fue la creciente retención de vientres. La participación de las hembras en la faena se ubicó en el 45,7% del total, por debajo del 47,3% registrado durante 2025 y considerablemente inferior al 48,7% alcanzado en 2019. Este comportamiento constituye una señal relevante para la recomposición del stock bovino, ya que implica una menor extracción de hembras y mejores perspectivas para la recuperación del rodeo reproductivo.

A ese proceso se sumaron condiciones climáticas favorables para la producción de forraje y una mejora en la eficiencia de los sistemas de cría y engorde. La combinación de estos elementos permitió incrementar el peso de los animales enviados a los frigoríficos y consolidar una tendencia que se viene desarrollando durante los últimos años.

La evolución resulta particularmente significativa cuando se analizan por separado machos y hembras. En el caso de los primeros, el peso promedio pasó de 237 kilos en 2017 a 260 kilos en 2026, lo que representa un incremento acumulado de 23 kilos por animal. La mejora refleja una mayor terminación de la hacienda y una adaptación de la producción a los requerimientos de los mercados compradores.

Las hembras también registraron una evolución positiva, aunque de menor magnitud. Su peso promedio aumentó de 211 a 218 kilos durante el mismo período, con una recuperación de 13 kilos respecto del mínimo de 205 kilos observado en 2023. En aquel momento, la elevada liquidación de vacas de las categorías D y E había presionado a la baja los indicadores generales de peso.

Otro aspecto destacado es la diferenciación entre los animales destinados a la exportación y aquellos que abastecen el mercado interno. Los datos permiten identificar dos esquemas productivos con características distintas, tanto por el tipo de hacienda utilizada como por los kilos obtenidos por cabeza.

El segmento exportador concentró el 43% de los animales faenados, pero explicó el 49% de la producción total de carne. La diferencia se relaciona con el mayor peso de los ejemplares destinados al comercio exterior, que promediaron los 274 kilos por animal. En este circuito predominan novillos, novillitos y vacas, mientras que el 84% de las vacas de ocho dientes tuvo como destino exclusivo la exportación.

En cambio, el mercado interno absorbió el 57% de las cabezas faenadas y representó el 51% del volumen producido. Su abastecimiento se concentró principalmente en animales más livianos, como novillitos y vaquillonas, con un promedio de 216 kilos por res.

La brecha también aparece al comparar animales de una misma categoría y edad. Los novillitos de hasta dos dientes destinados a la exportación, que representan el 34% de la faena, registraron 64 kilos más que los enviados al consumo doméstico. Entre las vaquillonas de hasta dos dientes, que concentran el 22% de los animales faenados, la diferencia llegó a 44 kilos.

El récord de 2026 refleja así una modificación en la estructura de la producción bovina, impulsada especialmente por las exigencias del comercio exterior. La evolución del peso de faena, junto con la menor participación de hembras y la recuperación de los kilajes individuales, plantea un escenario de mayor eficiencia productiva y abre perspectivas para fortalecer la disponibilidad futura de hacienda.