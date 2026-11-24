Dirigentes del peronismo, la UCR y la Coalición Cívica debatirán una alternativa electoral para 2027

Martín Lousteau, Guillermo Michel, Gabriel Katopodis y Maximiliano Ferraro participarán del encuentro

La jornada se realizará el 27 de noviembre en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA

Los organizadores analizarán acuerdos políticos, organización territorial, batalla cultural y abstención electoral

Lousteau planteó que el peronismo debe incorporar la discusión macroeconómica y otros sectores revisar el impacto social del ajuste

La convocatoria busca construir mecanismos de cooperación sin anticipar candidaturas ni anunciar una coalición contra Javier Milei

La posibilidad de conformar una alternativa electoral capaz de competir contra Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2027 comenzará a discutirse entre dirigentes de distintas fuerzas opositoras, que intentarán encontrar puntos de coincidencia pese a las diferencias políticas que mantienen. Peronistas, radicales, referentes de la Coalición Cívica, antiguos integrantes del PRO y sectores de centro participarán el viernes 27 de noviembre de un encuentro en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con el objetivo de analizar mecanismos de cooperación política, territorial y social.

La jornada, denominada «Coordinar para Ganar», tendrá como consigna «Estrategias de coordinación política para construir nuevas mayorías democráticas». La convocatoria no apunta a anunciar una coalición ni a anticipar candidaturas, sino a abrir una instancia de reflexión sobre las condiciones necesarias para construir una propuesta competitiva que pueda reunir sectores que actualmente transitan caminos diferentes.

El panel de cierre concentrará buena parte de la atención política. Participarán los peronistas Guillermo Michel, Gabriel Katopodis y Juliana Di Tullio; el senador radical Martín Lousteau; el ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó y el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. La moderación estará a cargo del ex ministro de Cultura Pablo Avelluto.

La actividad fue organizada por distintas instituciones y espacios vinculados con el debate político, académico y social. La iniciativa parte de un diagnóstico compartido por sus impulsores: la oposición necesita superar la lógica de confrontación con el oficialismo y avanzar en la construcción de una propuesta con capacidad de ampliar su representación y ofrecer una alternativa de gobierno.

El desafío aparece en un escenario complejo. La Libertad Avanza mantiene una identidad política definida y una base electoral movilizada, mientras que el peronismo continúa atravesando discusiones sobre su reorganización, el radicalismo busca establecer una estrategia común y el PRO debate su identidad y su relación con la administración nacional.

Lousteau, uno de los impulsores del encuentro, consideró necesario realizar una revisión profunda de los errores cometidos por los distintos espacios opositores y ampliar la discusión hacia las transformaciones políticas, económicas y sociales que se producen en el mundo. Según planteó, el debate argentino permanece demasiado concentrado en los problemas domésticos y deja en segundo plano fenómenos internacionales que están modificando las democracias.

En particular, mencionó la creciente concentración del poder económico y tecnológico y los cuestionamientos sobre la compatibilidad entre determinados modelos de capitalismo y las instituciones democráticas. También señaló que las preocupaciones cotidianas, como el acceso a la vivienda y el costo de los alimentos, ocupan un lugar central en las nuevas discusiones políticas.

El programa contempla cinco sesiones temáticas antes del panel final. Entre los asuntos previstos figuran la batalla cultural, las condiciones para construir una unidad electoral, los acuerdos tácticos sin necesidad de conformar una lista única, la organización territorial y el crecimiento de la abstención.

Además, se analizarán experiencias internacionales de coordinación política en Brasil, Francia, Hungría, Estados Unidos y Colombia. La intención será identificar qué concesiones realizaron diferentes fuerzas para alcanzar acuerdos electorales y sociales sin abandonar necesariamente sus identidades partidarias.

Uno de los puntos más sensibles será establecer qué sectores están dispuestos a modificar sus posiciones para construir una mayoría. Lousteau consideró que el peronismo deberá incorporar con mayor profundidad la discusión sobre el orden macroeconómico, mientras que los espacios identificados con las posiciones republicanas tendrán que aceptar que el costo de los ajustes no puede recaer sobre los sectores más vulnerables.

La convocatoria también buscará interpelar a una porción del electorado que rechaza las políticas del actual Gobierno, pero tampoco desea regresar a las experiencias anteriores del kirchnerismo. Para los organizadores, ese segmento constituye un espacio político que todavía no encuentra una representación capaz de expresar sus demandas.

La abstención será otro eje relevante. Los participantes discutirán cómo recuperar la confianza de quienes dejaron de participar electoralmente o consideran que el voto no modifica sus condiciones de vida. El planteo es que cualquier estrategia opositora necesita superar la simple redistribución de los apoyos existentes y recuperar a sectores alejados de las estructuras partidarias.

Por ahora, el encuentro no tiene como objetivo resolver las diferencias ni definir una fórmula presidencial. La apuesta consiste en recuperar el diálogo entre dirigentes que mantienen posiciones distintas y establecer una agenda de coincidencias antes de que comience formalmente la disputa electoral de 2027.

El resultado de esa discusión permitirá observar si existe margen para construir una alternativa común o si las diferencias internas continúan siendo un obstáculo para la reorganización de la oposición.