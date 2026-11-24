La suspensión de las PASO de 2027 es una prioridad legislativa para Javier Milei.

La Libertad Avanza busca reunir entre 37 y 40 votos en el Senado.

La UCR y el PRO constituyen los principales respaldos externos del oficialismo.

Varios representantes provinciales todavía no definieron su posición.

La reforma incluye Ficha Limpia y modificaciones adicionales al sistema electoral.

El Gobierno pretende aprobar también el Presupuesto 2027 antes del año electoral.

La suspensión de las elecciones primarias de 2027 se convirtió en uno de los principales objetivos legislativos del gobierno de Javier Milei, que consiguió avanzar en las negociaciones con distintos sectores políticos para intentar aprobar la iniciativa en el Senado. La Libertad Avanza (LLA) logró acercar posiciones con representantes de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y fuerzas provinciales, en una búsqueda de respaldos que podría permitirle superar ampliamente la mayoría absoluta necesaria para sancionar el proyecto.

El oficialismo trabaja con la expectativa de reunir entre 37 y 40 votos en la sesión prevista para el jueves 26 de noviembre. La bancada libertaria cuenta con 21 integrantes en la Cámara alta, por lo que necesita sumar al menos otros 16 acompañamientos para alcanzar los 37 votos requeridos. Las conversaciones políticas fueron encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quienes avanzaron sobre distintos sectores parlamentarios y referentes provinciales.

El proyecto ya consiguió dictamen favorable con 11 firmas, un respaldo que permitió habilitar su tratamiento y dejó al oficialismo en condiciones de concentrar sus esfuerzos en la etapa decisiva de la negociación parlamentaria. La posibilidad de reunir una mayoría más amplia representa, además, una oportunidad para que el Gobierno exhiba capacidad de construcción política más allá de su representación propia.

Uno de los acuerdos centrales se encaminó con los diez senadores de la Unión Cívica Radical, cuyo acompañamiento se vinculó con las conversaciones mantenidas con los gobernadores Maximiliano Pullaro, Alfredo Cornejo, Juan Pablo Valdés y Leandro Zdero. El respaldo radical constituye una pieza fundamental para las aspiraciones libertarias, debido a que permite ampliar considerablemente el número de voluntades disponibles para la votación.

A ese sector se sumaron los compromisos de representantes del PRO, que también acercaron posiciones con el oficialismo luego de las gestiones realizadas con dirigentes provinciales y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Con los votos radicales y macristas, LLA calcula que podría alcanzar los 35 respaldos, una cifra que dejaría prácticamente encaminada la aprobación si consigue incorporar otros acompañamientos.

En ese escenario aparecen Carlos “Camau” Espínola y Alejandra Vigo, representantes de Provincias Unidas, además de la senadora neuquina Julieta Corroza. También se mostraron favorables a la iniciativa los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano. La suma de esos apoyos permitiría al Gobierno aproximarse a los 40 votos, aunque todavía existen conversaciones pendientes y posiciones que no terminaron de definirse.

Entre las situaciones que siguen bajo observación aparecen las de los legisladores vinculados a los gobernadores Gustavo Sáenz, de Salta, y Hugo Passalacqua, de Misiones, quienes todavía no confirmaron qué postura adoptarán sus representantes en el Senado. También permanece pendiente la definición del catamarqueño Guillermo Andrada, pese al respaldo que manifestó el gobernador Raúl Jalil.

En la vereda opuesta, el bloque Justicialista conducido por José Mayans mantiene su rechazo a la reforma electoral. Otros sectores del peronismo y representantes provinciales también cuestionan la propuesta, por lo que el debate promete exponer diferencias políticas alrededor de las reglas que organizarán la próxima competencia presidencial.

La iniciativa contempla la suspensión de las PASO previstas para agosto de 2027. De prosperar, los partidos deberán resolver sus candidaturas mediante internas propias o acuerdos entre sus dirigentes, sin recurrir al mecanismo de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias utilizado en anteriores procesos electorales.

El proyecto incorpora, además, un mecanismo de Ficha Limpia que impediría presentarse a elecciones a personas con condenas en segunda instancia por delitos dolosos, siempre que la sentencia haya sido comunicada antes del 31 de diciembre del año anterior a los comicios.

Entre las modificaciones también figuran la posibilidad de votar por la lista completa, la realización simultánea de elecciones provinciales y nacionales mediante boleta única y la restitución del 50% de los espacios gratuitos de publicidad electoral. Asimismo, se propone eliminar la obligatoriedad del debate presidencial antes de la primera vuelta, mantenerlo para un eventual balotaje y habilitar la afiliación electrónica a los partidos políticos.

Para Milei, la suspensión de las primarias y la aprobación del Presupuesto 2027 forman parte de una misma estrategia legislativa antes del inicio del año electoral. La Casa Rosada considera que conseguir ambas iniciativas permitiría demostrar capacidad de negociación parlamentaria y transmitir previsibilidad política y económica.

Si el Senado aprueba la reforma, el siguiente paso será buscar su conversión en ley durante las sesiones extraordinarias de Diputados. Mientras tanto, el oficialismo apuesta a consolidar una mayoría que le permita modificar las condiciones de la competencia electoral de 2027 y avanzar sobre uno de los mecanismos que históricamente ordenaron la selección de candidatos presidenciales.