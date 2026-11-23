El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Santa Fe, Felipe Michlig, comenzó a poner sobre la mesa el escenario electoral de 2027 y consideró que el frente Unidos debería apostar nuevamente por la fórmula integrada por Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia para competir por la gobernación provincial.

El dirigente radical manifestó su respaldo a la continuidad de la actual fórmula y dejó en claro que considera importante sostener el rumbo político de la coalición que gobierna Santa Fe.

Sin embargo, Michlig también hizo hincapié en la necesidad de evitar enfrentamientos internos que puedan debilitar al espacio político. En ese sentido, advirtió que las diferencias entre los distintos sectores de Unidos deben resolverse mediante el diálogo y el consenso.

El titular de la UCR santafesina remarcó la importancia de mantener los equilibrios dentro de la alianza, integrada por distintas fuerzas políticas que confluyeron para llegar al gobierno provincial.

De cara a las próximas elecciones, el planteo de Michlig abre el debate sobre la continuidad del proyecto político de Unidos y anticipa que la definición de candidaturas podría comenzar a ganar protagonismo mucho antes del calendario electoral.

Aunque todavía falta tiempo para 2027, el respaldo a Pullaro y Scaglia marca una señal política dentro de la coalición y pone el foco en la posibilidad de mantener la misma fórmula para buscar un nuevo mandato en Santa Fe.