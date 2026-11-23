El Tesoro deberá refinanciar vencimientos por $25,4 billones en la licitación del jueves.

Alrededor de $20 billones corresponden a compromisos con tenedores privados.

El Gobierno enfrenta mayores exigencias de los inversores para renovar sus posiciones.

La participación de los instrumentos de largo plazo cayó al 5% en la última licitación de noviembre.

Las tasas de los títulos largos aumentaron hasta el 28,9% anual y las expectativas inflacionarias llegaron al 2,1% mensual.

Economía busca extender los vencimientos más allá de las elecciones de 2027 para evitar una concentración de pagos.

El Gobierno afrontará esta semana una de las pruebas financieras más exigentes de los últimos meses, cuando el Ministerio de Economía salga nuevamente al mercado para refinanciar vencimientos de deuda en pesos por $25,4 billones. La operación se realizará en un contexto de mayor incertidumbre cambiaria, un fuerte incremento del riesgo país y una demanda de los inversores cada vez más concentrada en instrumentos de corto plazo, factores que podrían obligar al Tesoro a convalidar rendimientos superiores para conseguir el financiamiento necesario.

El cronograma comenzará este martes, cuando la Secretaría de Finanzas dé a conocer las condiciones y los instrumentos que integrarán la oferta. La licitación se concretará el jueves y tendrá como principal desafío conseguir que los tenedores renueven sus posiciones sin que el Gobierno deba recurrir a una emisión de pesos que complique el escenario monetario.

Del total de compromisos que vencen, aproximadamente $20 billones corresponden a inversores privados. La magnitud de esa cifra aumenta la presión sobre las autoridades económicas, que deberán encontrar un equilibrio entre garantizar el refinanciamiento y evitar que el costo financiero de las nuevas colocaciones se dispare.

El antecedente inmediato es el canje realizado el 17 de noviembre, mediante el cual Economía consiguió reemplazar el 60,2% de una letra ajustada al dólar con vencimiento el 30 de noviembre, equivalente a unos $7 billones. La operación permitió postergar parte de los compromisos hasta enero de 2027 mediante la emisión de un nuevo título con una tasa nominal anual del 4,1%. Sin embargo, todavía quedan pendientes obligaciones por aproximadamente 1.888 millones de dólares para fines de este mes.

Uno de los objetivos estratégicos del Gobierno consiste en extender los plazos de la deuda y evitar una concentración excesiva de vencimientos antes de las elecciones de 2027. Durante buena parte de este año, la Secretaría de Finanzas intentó colocar instrumentos con vencimientos posteriores al calendario electoral, con resultados que variaron según las condiciones del mercado.

Entre diciembre de 2025 y julio de 2026, las colocaciones de títulos de mayor duración representaron, en promedio, el 28% de las adjudicaciones, con un máximo del 74% en la licitación del 10 de junio. Entre marzo y julio, ese porcentaje llegó al 42%. Sin embargo, la volatilidad financiera de agosto y septiembre obligó a concentrar las operaciones en instrumentos de corto plazo.

La reapertura del mercado durante octubre y noviembre tampoco permitió consolidar una estrategia de financiamiento de largo alcance. En una de las licitaciones de octubre, el Tesoro consiguió colocar el 59% de los instrumentos por encima del umbral electoral, pero ese porcentaje descendió al 31% en la siguiente operación y se redujo al 5% en el primer llamado de noviembre.

La dificultad para extender los vencimientos preocupa a los analistas porque podría generar una acumulación de compromisos futuros que complique la administración de la deuda. La alternativa de renovar sistemáticamente instrumentos cortos permitiría resolver necesidades inmediatas, pero aumentaría el riesgo de enfrentar una concentración de pagos en períodos posteriores.

El comportamiento del mercado secundario refleja ese cambio de expectativas. Los inversores comenzaron a reducir sus posiciones en operaciones de carry trade, que habían aprovechado los rendimientos en pesos, y buscaron mayor liquidez frente a la incertidumbre cambiaria y las necesidades estacionales de efectivo que aparecen durante diciembre.

Como consecuencia, las tasas de los títulos de mayor duración subieron desde el 25,6% hasta el 28,9% anual, mientras que los instrumentos cortos operaron alrededor del 22%. También aumentaron las expectativas inflacionarias implícitas en los bonos, que pasaron de aproximadamente 1,75% a 2,1% mensual, por encima de las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado.

En el mercado de dinero, la liquidez inmediata se ubicó en torno a los $4,5 billones y la tasa de caución bursátil registró mínimos del 19,8%. En ese contexto, los operadores privilegiaron instrumentos de corto plazo ajustados por la tasa TAMAR y títulos vinculados con la evolución del dólar, como mecanismos para administrar liquidez y cubrirse ante eventuales movimientos cambiarios.

La licitación del jueves será, por lo tanto, una nueva prueba para la estrategia financiera de Javier Milei y Luis Caputo. El resultado permitirá medir hasta qué punto el mercado está dispuesto a seguir financiando al Tesoro, qué costo exige para hacerlo y cuánto margen conserva el Gobierno para trasladar vencimientos más allá de las elecciones sin comprometer la estabilidad cambiaria y monetaria.