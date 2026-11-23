La mora de los créditos a las familias cayó al 12,2% en septiembre, desde el 12,8% de agosto.

Las tarjetas de crédito explicaron la mayor parte de la mejora, con una reducción de los saldos irregulares.

Las refinanciaciones representaron el 3,9% del crédito a los hogares y el 24,1% de la cartera irregular.

La morosidad empresarial subió al 3,82% y alcanzó su nivel más alto desde enero de 2024.

La irregularidad por monto llegó al 18,2% del crédito, mientras que los proveedores no financieros registraron una mora del 31,8%.

La experiencia griega incluyó unidades bancarias especializadas, alertas tempranas y mecanismos para reestructurar y recuperar préstamos impagos.

La irregularidad de los créditos otorgados a los hogares registró una nueva reducción durante septiembre, impulsada principalmente por la mejora en los pagos de las tarjetas de crédito. Sin embargo, el comportamiento del financiamiento mostró una evolución dispar: mientras las familias exhibieron una disminución de los atrasos, las empresas volvieron a incrementar sus niveles de incumplimiento y alcanzaron el registro más elevado desde enero de 2024.

El último Informe sobre Bancos del Banco Central confirmó que la mora de los préstamos a las familias descendió al 12,2% en septiembre, frente al 12,8% registrado en agosto y al 12,9% de julio. La reducción representa una señal de alivio para las entidades financieras, aunque todavía no alcanza para revertir el deterioro acumulado en los últimos meses.

El principal aporte a esa mejora provino de las tarjetas de crédito. Los saldos con más de tres meses de incumplimiento pasaron de representar el 12,2% del total al 11,2%. El resultado estuvo relacionado con dos movimientos simultáneos: el financiamiento mediante tarjetas creció un 2,5% nominal mensual, mientras que los montos considerados morosos se redujeron un 5,7%.

Los créditos hipotecarios también contribuyeron a la disminución de la irregularidad, aunque por una dinámica diferente. En este caso, la mejora respondió al aumento del financiamiento, mientras que el saldo de préstamos con problemas de pago permaneció estable. Por su parte, los préstamos personales continuaron siendo la línea con mayor nivel de incumplimiento, aunque su tasa también mostró una baja: pasó del 17% al 16,6%.

La autoridad monetaria advirtió, no obstante, que parte de la mejora debe analizarse teniendo en cuenta los movimientos contables realizados por algunas entidades. Según explicó, la reducción de la mora estuvo vinculada en buena medida con el traslado de determinadas carteras en situación irregular hacia partidas que dejaron de figurar dentro de los balances bancarios.

A ese factor se sumó el crecimiento de las refinanciaciones. Durante septiembre, los créditos a los hogares refinanciados representaron el 3,9% del total de los préstamos destinados a ese segmento, un porcentaje considerablemente superior al promedio de la última década, ubicado en el 1%.

La proporción fue todavía mayor cuando se observaron exclusivamente los compromisos que ya estaban en situación irregular: las refinanciaciones alcanzaron el 24,1% de esa cartera, frente al promedio histórico del 16%. El fenómeno refleja que una parte importante de los deudores necesita reestructurar sus obligaciones para sostener los pagos y evitar que las dificultades financieras se profundicen.

Otro indicador mostró una evolución favorable en las deudas que todavía no ingresaron formalmente en la categoría de irregularidad. Los compromisos con atrasos de hasta 90 días descendieron al 2,52% en septiembre, el nivel más bajo en más de un año. Esto implica que disminuyó la cantidad de créditos próximos a incorporarse al registro de morosidad. Sin embargo, el incumplimiento de los hogares continúa por encima de los valores observados desde el comienzo de la serie estadística del Banco Central, en 2010, hasta abril de este año.

La situación de las empresas presentó un panorama diferente. La mora corporativa aumentó hasta el 3,82%, un incremento moderado pero suficiente para establecer un nuevo máximo en 33 meses. Durante septiembre también se registraron retrocesos en el financiamiento mediante adelantos y prefinanciación de exportaciones, mientras que los saldos morosos de los créditos hipotecarios empresariales experimentaron un incremento significativo.

La medición conjunta de la Universidad Austral y EcoGo también reflejó la persistencia del problema. La irregularidad calculada por monto alcanzó el 18,2% del crédito, dos décimas menos que en agosto, pero 8,6 puntos porcentuales por encima del registro de un año atrás. La denominada mora operativa, que excluye la categoría de créditos irrecuperables para evitar diferencias de clasificación entre entidades, se ubicó en el 9,8%.

Las mayores dificultades aparecen entre los proveedores no financieros de crédito, que concentran el 14,7% del financiamiento informado y registran una mora por monto del 31,8%, frente al 15,9% del sistema financiero. En la medición operativa, los porcentajes fueron del 15% y el 8,9%, respectivamente.

En este contexto, la experiencia de Grecia volvió a poner sobre la mesa posibles herramientas para reducir los incumplimientos. Su estrategia incluyó unidades especializadas en los bancos, supervisión coordinada con el Banco Central Europeo, mecanismos de alerta temprana y un mercado específico para administrar préstamos impagos. El programa Hércules, implementado en 2019, facilitó la titulización de créditos morosos mediante garantías estatales para los tramos de menor riesgo y la transferencia de los segmentos más riesgosos a inversores privados.

El desafío para el sistema financiero argentino consiste en consolidar la mejora registrada entre los hogares sin perder de vista el deterioro empresarial. La expansión del crédito, las refinanciaciones y la administración de las carteras problemáticas serán factores centrales para determinar si la reducción de septiembre puede sostenerse en los próximos meses.