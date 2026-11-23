El consumo diario de sodio no depende únicamente de la sal que se agrega a las comidas. Algunos alimentos de consumo habitual, como el pan, los cereales, los jugos vegetales y los aderezos, pueden aportar cantidades importantes de este mineral, incluso cuando no tienen un sabor particularmente salado. El riesgo aumenta cuando se consumen varias veces al día o en porciones más grandes que las recomendadas.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), los adultos de ese país ingieren, en promedio, más de 3.400 miligramos de sodio por día, una cifra que supera ampliamente el límite recomendado de menos de 2.300 miligramos diarios para adolescentes y adultos.

Según información revisada por Karina Tolentino, dietista registrada, y publicada en Verywell Health, una parte importante de ese consumo proviene de productos envasados, procesados o preparados fuera del hogar.

Por eso, consultar las etiquetas nutricionales es una herramienta fundamental para controlar la ingesta. Allí se informa la cantidad de miligramos de sodio por porción, aunque es importante tener en cuenta que muchas veces la cantidad que se consume supera la medida indicada en el envase.

Una rebanada de pan: entre 100 y 200 miligramos de sodio

El pan está presente en numerosos momentos del día: desayunos, meriendas, sándwiches y comidas. Debido a su consumo frecuente, es importante prestar atención a su contenido de sodio, que puede variar considerablemente según el tipo de producto y la marca.

Por ejemplo, dos rebanadas utilizadas para preparar un sándwich, sumadas a otras porciones consumidas durante el día, pueden representar un aporte significativo.

Además, elegir pan integral o multicereal no garantiza necesariamente una menor cantidad de sodio que el pan blanco. La recomendación es comparar las etiquetas nutricionales antes de comprar.

Media taza de queso cottage: hasta 400 miligramos

El queso cottage es una fuente de proteínas y calcio, pero también puede contener cantidades considerables de sodio debido a la sal que se incorpora durante su elaboración para mejorar el sabor y favorecer su conservación.

Una porción de media taza puede aportar entre 300 y 400 miligramos de sodio, dependiendo de la variedad y el fabricante.

Para reducir ese consumo, existen alternativas con contenido reducido de sodio o sin sal agregada. Sin embargo, es importante no confundir estas opciones con las versiones bajas en grasa o descremadas, ya que una menor cantidad de grasa no significa necesariamente menos sodio.

Un vaso de jugo vegetal: hasta 620 miligramos de sodio

Los jugos envasados de tomate y vegetales mixtos también pueden esconder cantidades importantes de sodio. En muchos casos, los fabricantes incorporan sal para intensificar el sabor del producto.

Un vaso de aproximadamente 240 mililitros puede aportar entre 400 y 620 miligramos de sodio, según la variedad y la marca.

Una alternativa es elegir productos bajos en sodio o sin sal añadida. También se pueden preparar jugos caseros con vegetales frescos, lo que permite controlar mejor los ingredientes y evitar el agregado de sal durante el procesamiento industrial.

Garbanzos enlatados: entre 200 y 330 miligramos por media taza

Los garbanzos son una buena fuente de fibra y proteínas vegetales, por lo que forman parte de numerosas preparaciones saludables. Sin embargo, las versiones enlatadas suelen contener sal agregada para favorecer su conservación y mejorar el sabor.

Una porción de media taza puede aportar entre 200 y 330 miligramos de sodio.

Para disminuir esa cantidad, se recomienda escurrir los garbanzos y enjuagarlos bajo el agua corriente antes de consumirlos. Este procedimiento puede reducir cerca de un 40% del sodio presente en el producto.

Algunos cereales superan los 200 miligramos de sodio por porción

Al momento de elegir cereales para el desayuno, muchas personas se concentran principalmente en la cantidad de azúcar, pero el sodio también merece atención.

Incluso los productos elaborados con granos enteros o salvado pueden contener más de 200 miligramos de sodio por porción. Por eso, es importante revisar la información nutricional y no guiarse únicamente por las características saludables que destaca el envase.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) establece un valor diario de referencia de 2.300 miligramos de sodio. Según este criterio, un alimento que aporta el 5% o menos del valor diario se considera bajo en sodio, mientras que uno que contiene el 20% o más se clasifica como alto.

Estas referencias permiten comparar productos y elegir alternativas con menor aporte de este mineral.

Dos cucharadas de aderezo: hasta 290 miligramos de sodio

Los aderezos comerciales también pueden sumar cantidades importantes de sodio a las comidas, especialmente cuando se utilizan para condimentar ensaladas.

Dos cucharadas de variedades como ranch, italiana o César pueden aportar entre 220 y 290 miligramos de sodio. El consumo puede ser todavía mayor cuando se utilizan cantidades superiores a las indicadas en la porción del envase.

Una opción para controlar el aporte es preparar aderezos caseros con aceite de oliva, vinagre, jugo de limón y hierbas aromáticas, que permiten dar sabor a las comidas sin necesidad de agregar grandes cantidades de sal.

En cuanto al etiquetado, la FDA establece que la expresión «bajo en sodio» corresponde a los productos que contienen 140 miligramos o menos por porción. Por otro lado, la leyenda «reducido en sodio» significa que el alimento tiene al menos un 25% menos de este mineral que su versión tradicional.

Revisar las etiquetas, comparar productos y controlar las porciones son medidas sencillas que pueden ayudar a reducir el consumo diario de sodio. El objetivo no es eliminar alimentos de manera indiscriminada, sino identificar aquellos que aportan cantidades elevadas y elegir alternativas que permitan mantener una alimentación equilibrada.