Subirse a la balanza, registrar la altura y hacer una cuenta. Durante décadas, ese fue el método utilizado para determinar si una persona tiene sobrepeso u obesidad. El resultado surge del conocido índice de masa corporal (IMC), una herramienta que durante años fue considerada una referencia para evaluar el estado nutricional.

Sin embargo, dos personas con la misma altura y el mismo peso pueden tener una distribución de grasa muy diferente. Mientras una acumula los kilos principalmente en el abdomen, la otra los concentra en las caderas y las piernas. Para el IMC ambas pueden estar en la misma categoría, pero el impacto sobre la salud no necesariamente es igual.

Esta diferencia, que los profesionales observan habitualmente en las consultas, también fue respaldada por una investigación internacional publicada en la prestigiosa revista Nature. El trabajo analizó datos de más de 800.000 adultos de cuatro países y puso en evidencia las limitaciones de utilizar únicamente el IMC para diagnosticar la obesidad.

Una nueva forma de mirar la obesidad

El estudio evaluó una propuesta presentada en 2025 por especialistas internacionales convocados por la revista médica The Lancet Diabetes & Endocrinology. El planteo consiste en dejar de utilizar el IMC como único criterio de diagnóstico e incorporar otras mediciones, como la circunferencia de la cintura.

Además, propone diferenciar dos condiciones que pueden tener consecuencias muy distintas:

Obesidad preclínica: existe un exceso de grasa corporal, pero los órganos y las funciones del organismo todavía no presentan alteraciones atribuibles a esa condición.

Obesidad clínica: el exceso de grasa ya provoca daños en uno o más órganos, como el corazón, el hígado, los riñones o las articulaciones, o genera dificultades para realizar actividades cotidianas.

Esta clasificación modifica el enfoque tradicional: no alcanza con conocer cuánto pesa una persona, también es necesario evaluar cómo influye ese exceso de grasa en su organismo.

La cintura dice más que la balanza

Una de las principales conclusiones de la investigación es que el IMC utilizado de manera aislada puede generar diagnósticos equivocados. Por un lado, puede dejar afuera a personas que presentan riesgos para su salud y, por otro, clasificar como obesas a otras que no tienen las mismas complicaciones metabólicas.

Otro hallazgo importante fue que las personas clasificadas con sobrepeso u obesidad únicamente por su IMC, pero que tenían una circunferencia de cintura normal, no presentaron un mayor riesgo de mortalidad que el resto. En cambio, quienes acumulaban grasa abdominal y ya mostraban daños en sus órganos tenían un riesgo de muerte un 69% superior al de las personas sin obesidad.

En otras palabras, la distribución de la grasa corporal es un factor determinante. La acumulación de tejido adiposo en el abdomen está especialmente relacionada con un mayor riesgo de desarrollar diabetes, enfermedades cardiovasculares e hígado graso.

Por eso, incorporar la medición de la cintura en los controles médicos puede aportar información fundamental. Se trata de un procedimiento sencillo, económico y que demanda apenas unos segundos, pero permite obtener datos que el peso corporal por sí solo no ofrece.

En muchos consultorios también se utiliza la bioimpedancia, un estudio rápido y no invasivo que permite estimar la composición corporal. Para realizarlo, la persona se sube a una balanza especial que emite una corriente eléctrica de muy baja intensidad, imperceptible para el paciente.

Como el agua y los músculos conducen la electricidad de manera diferente a la grasa, el equipo utiliza esa información para calcular distintos indicadores:

Porcentaje de grasa corporal: permite estimar qué proporción del peso corresponde al tejido adiposo.

Masa muscular: aporta información importante para controlar que no se pierda músculo durante un proceso de descenso de peso.

Estado de hidratación: permite estimar la cantidad de agua presente en el organismo.

De todos modos, es importante tener en cuenta que la bioimpedancia ofrece estimaciones y no mediciones exactas. Factores como haber comido recientemente, ingerido mucho líquido o realizado actividad física intensa pueden modificar los resultados. Por eso, se recomienda repetir el estudio en condiciones similares y realizar una interpretación junto con un profesional.

No todo exceso de peso termina en enfermedad

Uno de los datos alentadores de la investigación es que la mayoría de las personas con obesidad preclínica no evolucionó hacia la forma clínica durante los diez años posteriores. Esto significa que tener un exceso de grasa corporal no implica necesariamente que una persona vaya a desarrollar enfermedades asociadas.

Sin embargo, una parte de los participantes sí presentó una progresión hacia esa condición. Por eso, identificar la obesidad preclínica no significa que haya que restarle importancia, sino que representa una oportunidad para intervenir de manera temprana y prevenir posibles complicaciones.

En este contexto, durante una consulta médica es importante:

Medir la circunferencia de la cintura , además de registrar el peso y la altura.

Controlar la presión arterial y realizar análisis de glucosa en sangre y colesterol.

Identificar síntomas como cansancio persistente, falta de aire o dolores que dificulten las actividades cotidianas.

Los investigadores también advierten que estar en una etapa preclínica no excluye automáticamente la posibilidad de recibir tratamiento farmacológico o recurrir a una cirugía, siempre que la situación particular del paciente lo justifique. La decisión debe tomarse a partir de una evaluación integral y no de un único indicador.

El trabajo también presenta algunas limitaciones: se basó en registros médicos existentes y en poblaciones de otros países, por lo que serán necesarias nuevas investigaciones para perfeccionar estos criterios y evaluar su aplicación en distintos contextos.

Por el momento, la evidencia refuerza una idea central: el número que aparece en la balanza es apenas el punto de partida para evaluar la salud de una persona. Incorporar la medición de la cintura, analizar la composición corporal y controlar el funcionamiento de los órganos permite realizar diagnósticos más precisos, identificar riesgos a tiempo y evitar clasificaciones que no reflejan la situación real de cada paciente.