Carlos Alcaraz conquistó uno de los títulos más importantes de su carrera. El español venció al alemán Alexander Zverev y se consagró campeón de las ATP Finals 2026, disputadas en Turín, Italia. De esta manera, consiguió por primera vez el trofeo que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada y sumó una nueva conquista a su destacada trayectoria.

El murciano se impuso por 6-2 y 7-6, en un encuentro que se extendió durante poco más de dos horas. Si bien Zverev intentó reaccionar en el tie-break del segundo set y estuvo cerca de forzar un tercer parcial, Alcaraz mantuvo la concentración y logró cerrar el partido para quedarse con el título.

“Fue una semana increíble y terminé de la mejor manera. Estoy orgulloso de todo lo que hicimos esta semana, atravesamos momentos difíciles con mi equipo. Jugué un gran tenis y poder levantar este trofeo significa todo para mí”, expresó el español ante las cámaras de ESPN después del encuentro.

De esta manera, Alcaraz consiguió uno de los pocos títulos que todavía no figuraban en su palmarés. En 2025 había alcanzado la final del certamen, pero cayó ante el italiano Jannik Sinner. Un año después, pudo tomarse revancha y cerrar la temporada con una consagración en uno de los torneos más prestigiosos del calendario.

Por su parte, Zverev se quedó sin la posibilidad de conquistar su tercer título en las ATP Finals, competencia que había ganado anteriormente en 2018 y 2021.

Alcaraz había sido el primero en conseguir su lugar en la definición, luego de protagonizar una exigente semifinal frente al estadounidense Ben Shelton. El español perdió el primer set por 6-3, pero logró recuperarse en el segundo, que ganó por el mismo marcador. Finalmente, se impuso en el tie-break del tercer parcial por 7-1, después de una hora y 59 minutos de juego.

Zverev, en tanto, había llegado a la final tras superar con autoridad al ruso Daniil Medvedev por 7-6 (0) y 6-4. El alemán tuvo un desempeño contundente en el desempate del primer set, en el que no cedió ningún punto, y luego consiguió la diferencia necesaria para resolver el partido en dos parciales.

Zverev y Alcaraz, un historial muy parejo

La definición en Turín representó el decimocuarto enfrentamiento entre ambos tenistas en el circuito profesional. Con esta victoria, Alcaraz amplió su ventaja en el historial y quedó arriba por 8-6, una diferencia que demuestra la paridad que existe entre los dos.

El español llegó a la final después de completar invicto la fase de grupos y superar a Shelton en semifinales. Zverev también había conseguido ganar sus tres partidos de la primera etapa antes de eliminar a Medvedev y acceder al encuentro decisivo.

El último gran torneo de la temporada: después llega la Copa Davis

Las ATP Finals marcan el cierre de la temporada regular del circuito masculino. Una vez finalizada la competencia en Turín, los principales jugadores comenzarán su período de descanso y preparación de cara al próximo calendario.

Sin embargo, todavía queda una cita importante en el tenis internacional. La Copa Davis disputará su Final 8 en Bolonia, Italia, entre el 24 y el 29 de noviembre, con ocho selecciones que competirán por quedarse con el título.

Los cruces de cuartos de final serán República Checa ante Canadá, Italia frente a Corea del Sur, Gran Bretaña contra Alemania y Austria frente a España.

La definición de la Copa Davis será el último gran compromiso por equipos del año. Después llegará el receso para la mayoría de los tenistas, que comenzarán a preparar una nueva temporada cuyo primer gran desafío será el Abierto de Australia.