El investigador cordobés Gabriel Rabinovich lidera uno de los desarrollos más prometedores de la biomedicina argentina: un anticuerpo capaz de bloquear una proteína que los tumores utilizan para escapar de las defensas del organismo. El descubrimiento abre una nueva perspectiva para combatir distintos tipos de cáncer y demuestra el potencial de la investigación científica nacional.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Gabriel Rabinovich, científico argentino e investigador del CONICET, lleva más de tres décadas estudiando una proteína llamada Galectina-1. Su equipo descubrió cómo esa proteína ayuda a determinados tumores a desactivar las defensas naturales del organismo. Los investigadores desarrollaron un anticuerpo experimental capaz de bloquear la Galectina-1 y modificar el comportamiento de células que favorecen el crecimiento del cáncer. En modelos experimentales de cáncer colorrectal, la estrategia consiguió transformar células inmunológicas que favorecían al tumor en células con actividad antitumoral. El objetivo es avanzar hacia tratamientos para pacientes. Sin embargo, los resultados todavía deben superar las etapas de investigación y evaluación clínica antes de convertirse en medicamentos disponibles.

El descubrimiento que puede cambiar la estrategia contra el cáncer

La investigación de Rabinovich parte de una pregunta fundamental: ¿por qué algunas células del sistema inmunológico, que deberían defendernos del cáncer, terminan convirtiéndose en aliadas de los tumores?

La respuesta está relacionada con una proteína denominada Galectina-1 (GAL-1), que el científico cordobés comenzó a estudiar hace más de treinta años.

En condiciones normales, esta proteína cumple funciones importantes en la regulación del sistema inmunológico. Sin embargo, determinados tumores consiguen aprovecharla para desarrollar una estrategia de supervivencia: utilizan la Galectina-1 para debilitar las defensas del organismo y evitar que los linfocitos T puedan reconocerlos y destruirlos.

Pero el descubrimiento más importante llegó cuando el equipo consiguió comprender cómo funciona ese mecanismo.

Los investigadores comprobaron que la Galectina-1 también modifica el comportamiento de unas células llamadas mieloides supresoras (MDSCs). Estas células, que nacen en la médula ósea, terminan colaborando con el crecimiento tumoral de dos maneras: bloquean la respuesta inmunológica y favorecen la formación de nuevos vasos sanguíneos que alimentan al cáncer.

El trabajo, dirigido por Rabinovich y con la participación destacada de la investigadora Ada Blidner, fue publicado en junio de 2025 en la prestigiosa revista científica Immunity.

La estrategia: convertir a las células enemigas en aliadas

La verdadera dimensión del avance está en la solución que encontraron los científicos argentinos.

En lugar de intentar eliminar esas células inmunológicas que terminan favoreciendo al cáncer, el equipo desarrolló un anticuerpo experimental capaz de bloquear la Galectina-1.

En los modelos experimentales de cáncer colorrectal, el tratamiento consiguió reprogramar las células mieloides supresoras para que abandonaran su comportamiento favorable al tumor y adoptaran características inflamatorias y antitumorales.

En otras palabras, los investigadores consiguieron modificar el comportamiento de células que el cáncer había conseguido utilizar a su favor.

El anticuerpo también podría tener una ventaja adicional: actuar simultáneamente sobre dos mecanismos que favorecen la enfermedad, la supresión de las defensas inmunológicas y la formación de vasos sanguíneos que alimentan al tumor.

GALTEC: del laboratorio argentino a la medicina del futuro

Para trasladar estos descubrimientos a posibles tratamientos, Rabinovich impulsó junto con otros investigadores GALTEC, una empresa biotecnológica creada en 2023 que busca transformar décadas de investigación científica en desarrollos terapéuticos.

La estrategia contempla inicialmente el cáncer colorrectal, aunque las investigaciones también apuntan a otros tumores.

Otro campo de interés es el de las enfermedades autoinmunes, particularmente la esclerosis múltiple. Esto se explica por la doble función de la Galectina-1: mientras que bloquearla puede resultar beneficioso en determinados tumores, estimular o regular su actividad podría ayudar en enfermedades donde el sistema inmunológico ataca al propio organismo.

En febrero de 2026, Rabinovich volvió a explicar el potencial de estas investigaciones y el desafío de convertir los descubrimientos de laboratorio en tratamientos que puedan llegar a los pacientes.

Un orgullo científico argentino

La historia de Gabriel Rabinovich representa mucho más que un descubrimiento individual. Es el resultado de décadas de investigación, formación universitaria, trabajo colectivo y colaboración entre científicos argentinos.

Su equipo consiguió publicar investigaciones de relevancia internacional y desarrollar herramientas biotecnológicas propias para intervenir sobre mecanismos fundamentales del cáncer.

Hay, sin embargo, una aclaración indispensable: todavía no estamos frente a una cura comprobada ni a un medicamento disponible para los pacientes. Los resultados terapéuticos del anticuerpo anti-GAL-1 son experimentales y necesitan superar las correspondientes etapas de evaluación clínica y seguridad.

La expectativa es enorme, pero también lo es el desafío.

En un país acostumbrado a escuchar noticias sobre dificultades económicas, la historia de Rabinovich recuerda que Argentina también puede producir conocimiento de excelencia, desarrollar tecnología propia y competir en las fronteras más avanzadas de la medicina mundial.

La próxima gran innovación contra el cáncer podría llevar sello argentino. Y detrás de esa posibilidad hay un científico cordobés que lleva más de treinta años investigando cómo desarmar las defensas que los tumores construyen para sobrevivir.