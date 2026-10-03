ateral de conducción ósea en Argentina

El 4 de agosto de 2026 se realizó en Buenos Aires un procedimiento inédito en el país: la primera implantación bilateral y simultánea del dispositivo de conducción ósea Sentio en la Argentina. La cirugía duró menos de una hora y tuvo como protagonista a Iván Molina, un estudiante de Astronomía de 20 años.

El caso se conoció semanas después de la intervención, una vez que los médicos pudieron completar el seguimiento y comprobar la evolución del paciente. Durante ese período, Iván se recuperó, activó ambos dispositivos y logró la adaptación neurológica necesaria para procesar los sonidos a través de esta nueva vía auditiva.

Recién cuando los resultados se consolidaron, el equipo médico decidió hacer pública la intervención.

Una hipoacusia que avanzó desde la infancia

Iván convive con problemas de audición desde que era chico. Su pérdida auditiva fue progresiva y, durante un tiempo, no fue detectada.

“Creían que podía ser neurodivergente, ya que no prestaba atención en clases”, recordó el joven.

Después de distintos estudios, finalmente recibió el diagnóstico de hipoacusia conductiva bilateral, una condición que afectaba su capacidad para escuchar y que, con el paso de los años, comenzó a interferir cada vez más en su vida cotidiana.

Para un estudiante universitario, las dificultades eran especialmente evidentes durante las clases y las conversaciones grupales.

Cómo funciona el implante de conducción ósea

A diferencia de los sistemas auditivos convencionales, la conducción ósea permite transmitir el sonido a través de los huesos del cráneo, evitando las estructuras dañadas del oído externo o medio.

El sistema utilizado en Iván está compuesto por un implante interno de titanio, ubicado debajo de la piel, y un procesador externo que se mantiene sujeto mediante imanes, sin necesidad de atravesar la piel.

“Se trata de un implante activo transcutáneo de conducción ósea. El sistema integra el implante interno Sentio Ti Implant bajo la piel y el procesador externo Sentio 1 Mini”, explicó Fernando Diamante (M.N. 93.626), otorrinolaringólogo especializado en cirugías auditivas.

Según el especialista, esta configuración permite mantener la integridad de la piel y apunta a ofrecer una experiencia auditiva más natural y confortable.

Además, el procesador cuenta con algoritmos destinados a mejorar la comprensión del habla y reducir el impacto del ruido ambiente.

Por qué decidió colocarse los dos implantes al mismo tiempo

Como la pérdida auditiva de Iván afectaba ambos oídos, el joven decidió realizar la implantación bilateral en una única intervención.

“Sabiendo que mi vida podía mejorar significativamente teniendo los dos implantes, no vi razón para no hacerlo”, explicó.

La cirugía bilateral requiere una planificación y precisión especiales. El procedimiento estuvo a cargo de un equipo especializado y duró menos de una hora. Iván despertó sin complicaciones y comenzó posteriormente el proceso de recuperación y adaptación.

El cambio que experimentó después de la cirugía

Una de las primeras cosas que Iván notó cuando comenzó a utilizar los dispositivos fue la cantidad de sonidos que existen en el entorno cotidiano.

“Lo primero que noté distinto fue el ruido ambiente, la cantidad de ruido que hay en una ciudad. Los autos, los colectivos, la gente hablando, los pájaros”, relató.

Pero el cambio más significativo apareció en su vida universitaria y social.

Durante años, seguir una clase implicaba para él un esfuerzo adicional para poder interpretar lo que escuchaba.

“Constantemente mi mente tiene que hacer un esfuerzo en escuchar en vez de entender, ser capaz de escuchar las palabras en vez de entender las frases y conceptos. Me pierdo los aportes de mis compañeros”, explicó.

Con los dos implantes, esa situación comenzó a cambiar. Ahora puede concentrarse en lo que explica el profesor y seguir con mayor facilidad las intervenciones de sus compañeros.

También recuperó situaciones cotidianas que antes podían resultarle difíciles, como participar de conversaciones grupales, seguir una charla entre varias personas o entender un chiste en el momento.

A quiénes están dirigidos los implantes de conducción ósea

De acuerdo con la información médica aportada en el caso, los implantes de conducción ósea pueden indicarse en determinados pacientes con:

Hipoacusia conductiva o mixta.

Sordera unilateral.

Dificultades para obtener buenos resultados con audífonos convencionales .

La indicación, sin embargo, depende de la evaluación individual de cada paciente y de las características de su pérdida auditiva.

Iván sigue con su vida: estudia, entrena y volvió a disfrutar de la música

Además de estudiar Astronomía, Iván practica muay thai. Para él, los implantes no representan un límite para continuar con sus actividades.

“Los implantes son una herramienta para mejorar la calidad de vida. Sí hay que tener precauciones, pero no son una traba para dejar de hacer lo que a uno le apasiona”, sostuvo.

Sin embargo, había un sonido que esperaba especialmente volver a disfrutar: la música.

“El sonido que más esperé para escuchar fue la música, mi guitarra, o un tema de Pink Floyd, poder discernir todos los matices de las canciones, cada instrumento y cada acorde”, contó.

Para Iván, la intervención no significó solamente volver a escuchar mejor: también representó una nueva forma de relacionarse con el entorno, estudiar y disfrutar de sonidos que durante años había tenido dificultades para percibir.