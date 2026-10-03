Confirmaron los motivos de la separación del Chato Prada y Lourdes Sánchez

Después de 16 años de relación, Lourdes Sánchez y Pablo “El Chato” Prada decidieron ponerle fin a su vínculo. La separación fue confirmada por Ángel de Brito en LAM, donde contó que habló personalmente con el productor para conocer cómo estaba atravesando este momento.

El conductor explicó que mantiene una amistad con ambos y que, además, trabajó junto a Prada durante más de dos décadas. Por ese motivo, aseguró que la noticia también lo afectaba personalmente.

Según la información que compartió De Brito en el programa, la ruptura habría estado relacionada con una infidelidad que El Chato habría descubierto tiempo atrás. En ese contexto, el periodista mencionó a Fran Liotta, un joven de 27 años oriundo de Corrientes, como la persona con la que Lourdes Sánchez estaría vinculada desde hace aproximadamente cuatro meses.

Ángel de Brito confirmó la separación

“Finalmente están separados después de, creo, 16 años de relación, más o menos”, anunció Ángel de Brito al comenzar a hablar del tema en LAM.

El periodista aclaró que no se trataba simplemente de una versión que hubiera recibido de terceros, sino de una situación sobre la que había conversado directamente con El Chato Prada.

“Obviamente es muy triste para los dos, para mí también, porque soy amigo de ambos y me toca contarlo hoy”, expresó.

Además, contó que había compartido un almuerzo con el productor y que aprovechó ese encuentro para preguntarle cómo se encontraba.

“Le pregunté cómo estaba, porque lo vi muy mal”, relató De Brito sobre la conversación que mantuvo con su amigo.

Qué se sabe sobre la crisis entre Lourdes Sánchez y El Chato Prada

De acuerdo con el relato de Ángel de Brito, la crisis de la pareja habría estado atravesada por una infidelidad.

El conductor de LAM señaló a Fran Liotta, de 27 años y oriundo de Corrientes, como la persona con quien Lourdes Sánchez estaría manteniendo una relación desde hace alrededor de cuatro meses. Durante el programa, además, mostraron imágenes del joven.

Según la versión difundida en el ciclo, la situación se habría dado mientras Lourdes estaba instalada en Corrientes, donde se desempeña como directora del Instituto de Cultura de la provincia, mientras El Chato permanecía en Buenos Aires junto a su hijo, Valentín.

“El tema es que esto obviamente terminó dañando el vínculo, y sobre todo esta infidelidad que descubrió el Chato”, afirmó De Brito al explicar qué habría desencadenado el quiebre.

Qué dijo Lourdes Sánchez sobre la separación

Luego de que De Brito contara públicamente la noticia, Lourdes Sánchez se comunicó con él de manera privada y le dio su propia versión sobre el momento que atraviesa.

La bailarina puso el foco en que, según ella, la crisis no habría comenzado recientemente y que la pareja llevaba tiempo intentando recomponer el vínculo.

“No estoy triste, estoy triste por Valen. Hace años estábamos tratando de remontarla. Vivía en una agonía”, le escribió Lourdes al conductor.

De esta manera, Sánchez planteó que la separación fue el resultado de un desgaste que la pareja venía atravesando desde hacía tiempo, más allá de las versiones que circularon posteriormente sobre una tercera persona.

La ruptura pone fin a una relación de 16 años, durante la cual Lourdes Sánchez y El Chato Prada formaron una familia y tuvieron a su hijo Valentín. Ahora, según las declaraciones de ambos difundidas por De Brito, el bienestar del niño ocupa un lugar central en este nuevo escenario familiar.