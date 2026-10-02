La mujer que denunció a Joaquín Levinton por abuso sexual rompió el silencio

Esta semana, una mujer identificada como Paula denunció por presunto abuso sexual a Joaquín Levinton, líder de Turf. Según relató, mantuvo un vínculo sexoafectivo durante cinco años con el músico y decidió recurrir nuevamente a la Justicia después de haber iniciado una primera causa en 2023 que posteriormente fue archivada.

En diálogo con este medio, la denunciante contó cómo atraviesa el momento y explicó los motivos que la llevaron a avanzar con una nueva presentación judicial.

“Él miente en todo. Aunque la gente lo quiera, no va a poder negar las cosas que me hizo a mí”, sostuvo Paula al referirse a Levinton.

La situación personal de la denunciante

Paula también habló sobre las consecuencias que, según afirmó, tuvo esta situación en su vida personal y laboral.

“Estoy muy mal. Perdí mi trabajo y mi pareja. Estoy desesperada, con ataques de pánico”, expresó.

La mujer explicó además por qué decidió ampliar su denuncia luego de que la primera causa que había iniciado contra el cantante en 2023 fuera archivada.

“Es una mochila psicológica que vengo arrastrando hace años”, manifestó. Según su relato, hubo un episodio reciente que terminó de impulsarla a volver a recurrir a la Justicia.

“Hubo un detonante, que fue que lo vi en un video, le pregunté cómo estaba y me bloqueó”, contó.

El mensaje de la mujer que denunció a Levinton

Al finalizar, Paula dejó un mensaje dirigido a quienes siguen la situación y expresó cuál es, según sus palabras, su objetivo al hacer pública su denuncia.

“Que se sepa quién es y lo que hace”, sentenció.

La denuncia se encuentra en el ámbito judicial y las declaraciones de Paula forman parte de su versión sobre los hechos denunciados.