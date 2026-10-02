Emiratos califica de terrorismo el intento de estrellar un vuelo de Flydubai

Un alto funcionario de Emiratos Árabes Unidos calificó como un acto de terrorismo el episodio ocurrido a bordo del vuelo FZ1073 de Flydubai y destacó públicamente la actuación del piloto que logró evitar una posible tragedia.

Anwar Gargash, asesor del presidente emiratí Mohammed bin Zayed, se refirió al incidente a través de una publicación en X y puso especialmente en valor la intervención del piloto indio Smit Machchhar.

Según Gargash, el aviador demostró valentía y responsabilidad frente a lo que definió como un “acto terrorista peligroso” que podía haber provocado una catástrofe.

Reconocimiento al piloto

El funcionario destacó el desempeño profesional del piloto durante una situación de extrema gravedad y consideró que su conducta merece un reconocimiento público.

“Su profesionalismo y su sentido ético en las circunstancias más sombrías lo convierten en un héroe auténtico”, expresó Gargash al referirse a Machchhar.

El asesor presidencial también sostuvo que la actuación del piloto representó un ejemplo de responsabilidad ante una situación que puso en riesgo la seguridad de los pasajeros y de la tripulación.

La primera calificación oficial como terrorismo

Las declaraciones de Gargash adquieren especial relevancia porque constituyen la primera referencia pública de un alto funcionario de Emiratos Árabes Unidos al episodio como un hecho terrorista.

El vuelo FZ1073, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, había realizado un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto saudí de Tabuk después de un incidente dentro de la cabina de mando que dejó heridos a los dos pilotos.

La investigación continúa para determinar con precisión qué ocurrió durante el vuelo, cuáles fueron las motivaciones detrás del episodio y si existió una planificación previa.