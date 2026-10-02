Fibrosis pulmonar: qué es, cuáles son sus síntomas y cómo se trata

La fibrosis pulmonar comprende un grupo de enfermedades en las que se produce una cicatrización anormal del tejido pulmonar. El daño afecta principalmente a la membrana alvéolo-intersticial, donde se realiza el intercambio de oxígeno, por lo que uno de los principales síntomas es la falta de aire o disnea.

En un comienzo, esta dificultad respiratoria suele aparecer al realizar actividad física, aunque puede avanzar hasta presentarse incluso en reposo.

La explicación fue brindada por la Dra. Gabriela Tabaj (M.N. 107.176), médica neumonóloga del Hospital Cetrángolo de Vicente López, quien señaló que la fibrosis pulmonar puede tener diferentes causas.

Cuáles son las causas de la fibrosis pulmonar

Según explicó la especialista, la fibrosis puede estar relacionada con una enfermedad autoinmune, como la esclerosis sistémica o la artritis reumatoide.

También puede aparecer como consecuencia de la exposición a determinadas partículas nocivas, entre ellas el asbesto, el sílice, los hongos presentes en las paredes de los hogares o las deyecciones de aves.

En otros casos, no se logra identificar una causa concreta. Estas formas reciben el nombre de fibrosis pulmonar idiopática.

La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) es considerada la forma más grave de fibrosis pulmonar y se caracteriza por no tener una causa subyacente identificable. Para su diagnóstico se busca además una imagen característica en la tomografía computada y la ausencia de elementos que indiquen enfermedades autoinmunes o exposición a determinadas partículas.

De acuerdo con Tabaj, la FPI suele aparecer después de los 60 años y uno de los principales factores de riesgo es el tabaquismo. Además, aproximadamente un tercio de los pacientes presenta una predisposición genética o hereditaria.

La especialista explicó que el origen de la enfermedad todavía no está completamente esclarecido. Sin embargo, factores ambientales como la exposición a partículas, algunas infecciones, la contaminación y el humo del cigarrillo podrían tener un papel importante en personas con susceptibilidad genética.

Cómo se diagnostica la fibrosis pulmonar

El diagnóstico suele comenzar con una tomografía computada de tórax, un estudio que permite detectar el compromiso del tejido pulmonar.

A partir de allí, los médicos pueden solicitar otros estudios para determinar el estado y la gravedad de la enfermedad, entre ellos una espirometría, análisis de laboratorio con autoanticuerpos y distintas pruebas de función pulmonar.

En algunos casos, las alteraciones pulmonares aparecen de manera incidental en una tomografía solicitada por otro motivo. Esto puede permitir detectar la enfermedad en etapas tempranas, cuando las medidas terapéuticas pueden tener un mayor impacto.

Cuáles son los síntomas

Uno de los principales síntomas de la fibrosis pulmonar es la falta de aire o disnea. Al comienzo, suele aparecer durante el ejercicio o determinadas actividades físicas, pero puede avanzar hasta presentarse durante el reposo.

También es frecuente la presencia de una tos seca y persistente, que puede ser difícil de tratar.

Por este motivo, la aparición de estos síntomas, especialmente cuando persisten o empeoran con el tiempo, requiere una evaluación médica.

Qué tratamiento existe para la fibrosis pulmonar

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