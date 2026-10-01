Qué alimentos conviene evitar en el desayuno

Las opciones con exceso de azúcar, sodio, grasas saturadas y harinas refinadas pueden favorecer cambios bruscos de glucosa y afectar la saciedad durante la mañana

El desayuno suele ser una de las comidas que se resuelve con mayor rapidez, muchas veces a partir de hábitos instalados o de lo que está disponible en casa. Sin embargo, la elección de los alimentos puede influir en la energía, la saciedad y los niveles de glucosa durante las horas siguientes.

Por eso, especialistas en nutrición recomiendan prestar atención a la composición de esta primera comida del día. Una combinación que incluya proteínas, fibra y cereales integrales puede contribuir a mantener la saciedad durante más tiempo, mientras que algunos productos ultraprocesados pueden aportar cantidades elevadas de azúcares añadidos, sodio y grasas saturadas.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, la composición del desayuno puede influir en la energía durante la mañana y en la calidad general de la alimentación.

Los alimentos que conviene consumir con moderación

Los especialistas no plantean que existan alimentos estrictamente prohibidos para todas las personas. El foco está puesto en la cantidad, la frecuencia y el perfil nutricional de los productos que se consumen habitualmente.

Entre los alimentos que requieren mayor atención aparecen las siguientes opciones.

Tortas y productos de pastelería

Las tortas se encuentran entre las alternativas con mayor concentración de azúcar y calorías. La dietista Kate Patton, de Cleveland Clinic, señaló que una porción puede aportar entre 250 y 550 calorías y entre 15 y 30 gramos de azúcar.

Según explicó la especialista, este tipo de alimentos puede provocar un aumento rápido de la glucosa y, posteriormente, favorecer una mayor sensación de hambre y deseo de consumir otros carbohidratos refinados.

Cereales azucarados

Los cereales de desayuno con azúcar añadido también aparecen entre las opciones que conviene revisar. Según la Cleveland Clinic, pueden aportar una cantidad considerable de azúcar y calorías sin un aporte nutricional equivalente.

La Universidad de Florida Central también señaló que muchos cereales, tostadas y panqueques están elaborados con harinas blancas refinadas, que se absorben rápidamente y pueden generar variaciones marcadas de glucosa e insulina.

Panceta y otras carnes procesadas

Otro grupo señalado por los especialistas es el de las carnes procesadas, como la panceta.

Patton destacó su combinación de grasas saturadas y sodio, mientras que el gastroenterólogo Saurabh Sethi también mencionó la panceta entre los alimentos que evitaría durante el desayuno por tratarse de un producto altamente procesado.

El exceso de sodio merece especial atención en las personas con enfermedad renal. La dietista especializada en nutrición renal Melanie Betz explicó a EatingWell que limitar el consumo de sodio puede ayudar a controlar la presión arterial y reducir la carga de trabajo de los riñones.

Granola, yogures saborizados y jugos

Algunos productos que suelen asociarse con una alimentación saludable también requieren revisar sus etiquetas.

Sethi advirtió sobre el contenido de azúcar y grasas de algunas granolas, mientras que la dietista Courtney Smith explicó que el azúcar añadido suele utilizarse para conseguir la textura característica de sus agrupaciones.

Además, EatingWell incluyó entre las opciones a controlar a los yogures saborizados y los jugos con azúcar añadido, debido a su contenido de azúcares.

Qué opciones pueden formar parte de un desayuno más equilibrado

En lugar de centrarse únicamente en los alimentos que conviene limitar, los especialistas también proponen alternativas que permiten incorporar proteínas, fibra, vitaminas y minerales.

Avena y cereales integrales

La Universidad de Florida Central recomienda los cereales integrales, entre ellos la avena, porque aportan fibra y pueden contribuir a una mayor sensación de saciedad.

Una alternativa es reemplazar productos elaborados con harina blanca por opciones integrales.

Huevos con verduras y pan integral

Los huevos aportan proteínas y pueden combinarse con verduras y una fuente de carbohidratos complejos, como el pan integral.

Esta combinación permite sumar proteína, fibra y vitaminas en una misma comida.

Yogur griego natural con fruta

El yogur griego natural puede aportar más proteína que el yogur convencional, según la institución educativa citada. Una opción es combinarlo con fruta fresca o congelada.

También pueden agregarse semillas de chía o frutos secos, mientras que se recomienda revisar el contenido de azúcar de las variedades saborizadas.

Legumbres, frutos secos y semillas

Las legumbres, lentejas, soja, semillas, frutos secos y cereales integrales aportan proteínas vegetales y fibra.

La nutricionista Melanie Betz destacó estas fuentes como alternativas que pueden formar parte de una alimentación variada, mientras que la Universidad de Florida Central también mencionó a los porotos entre las opciones posibles para el desayuno.

Fruta entera en lugar de jugos azucarados

Otra recomendación es priorizar la fruta entera por sobre los jugos con azúcar añadido. Al consumir la fruta completa se conserva su fibra, que puede ayudar a regular la absorción de los azúcares.

Además, las frutas aportan agua, vitaminas, minerales y fibra.

La importancia de planificar el desayuno

Más allá de los alimentos elegidos, la planificación puede facilitar una alimentación más equilibrada. Lindsay Ducharme, dietista especializada en nutrición clínica, señaló a EatingWell que cocinar en casa permite tener un mayor control sobre el sodio, los aditivos y la calidad de los ingredientes.

En ese sentido, preparar con anticipación algunas opciones puede ayudar a evitar que el desayuno termine dependiendo de productos ultraprocesados o con grandes cantidades de azúcar añadido.