Los beneficios del romero para el cuerpo que pocos conocen

El romero es una de las hierbas aromáticas más utilizadas tanto en la cocina como en la medicina tradicional. A lo largo del tiempo se le atribuyeron diferentes propiedades, entre ellas efectos relacionados con la memoria, el estado de ánimo, el dolor y el descanso.

Su nombre científico es Rosmarinus officinalis L. y pertenece a la familia Lamiaceae, la misma a la que corresponden plantas como la menta, el tomillo y la salvia. Es una especie perenne y arbustiva que puede desarrollarse en distintos tipos de suelo y que tiene su origen en regiones del Mediterráneo y el Cáucaso.

Una planta utilizada desde la antigüedad

El uso del romero se remonta a miles de años. Según registros históricos, los antiguos romanos lo utilizaban y lo ofrecían a sus dioses, mientras que distintas tradiciones lo asociaban con propiedades calmantes y relajantes.

También existen relatos según los cuales los antiguos griegos utilizaban el romero antes de rendir exámenes porque creían que podía favorecer la memoria y la concentración.

Con el paso del tiempo, la planta se extendió a distintas regiones del mundo y actualmente se utiliza tanto como condimento como en preparaciones de fitoterapia, aromaterapia y productos de aplicación tópica.

Los compuestos del romero que despiertan interés

El médico especialista en Nutrición Raúl Sandro Murray explica que el romero contiene diferentes compuestos bioactivos, entre ellos polifenoles como los ácidos rosmarínico, carnósico y ursólico.

Estos componentes presentan propiedades antioxidantes y antiinflamatorias estudiadas por la ciencia. La planta también contiene aceites esenciales como 1,8-cineol, α-pineno, alcanfor y borneol, asociados a diferentes efectos biológicos.

“Estos compuestos explican por qué el romero se utiliza en gastronomía, fitoterapia, aromaterapia y formulaciones tópicas para dolor muscular o circulación”, señala Murray.

1. Puede utilizarse para aliviar dolores y tratar lesiones de la piel

El uso medicinal del romero aparece mencionado en textos de la Antigüedad. En los Tratados hipocráticos se describían diferentes aplicaciones de la planta, entre ellas preparaciones elaboradas con sus flores y ramas para tratar llagas y aliviar dolores.

Estas aplicaciones forman parte principalmente de la tradición medicinal y no deben confundirse con tratamientos médicos comprobados para enfermedades específicas.

2. Su relación con la memoria y el sistema nervioso

Uno de los campos que más interés científico despertó en torno al romero es su posible relación con la memoria y determinadas funciones del sistema nervioso.

Una revisión publicada sobre los efectos terapéuticos del romero y sus componentes activos analizó investigaciones que estudiaron su posible influencia sobre el aprendizaje, la memoria, el estado de ánimo, la ansiedad, el dolor y el sueño.

Esto no significa que el romero pueda reemplazar tratamientos para trastornos neurológicos o psicológicos, pero sus compuestos continúan siendo objeto de investigación por sus posibles efectos neuroprotectores.

3. Posibles efectos sobre la salud cardiovascular

En el ámbito cardiovascular, la evidencia disponible todavía es limitada, aunque existen algunos resultados que despertaron interés.

Según Murray, algunos estudios pequeños observaron modificaciones en los niveles de glucemia y lípidos después de la suplementación con romero. También se publicó un ensayo en el que personas con hipertensión consumieron una infusión de romero durante 45 días y se registró una reducción de la presión arterial.

Sin embargo, se trata de resultados preliminares y de estudios con muestras reducidas, por lo que todavía no permiten considerar al romero como un tratamiento para la hipertensión, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares.

¿Cómo se puede consumir el romero?

El romero puede incorporarse a la alimentación de diferentes maneras:

En infusiones o tisanas.

Como condimento, utilizando sus hojas frescas o secas.

Mediante aceite esencial en aromaterapia o aplicaciones externas, cuando corresponde.

En suplementos, como cápsulas o extractos.

Las hojas frescas pueden conseguirse en verdulerías, mientras que el romero seco suele encontrarse en dietéticas y comercios de alimentos.

Qué cantidad se recomienda

Según Murray, no se deberían superar los 4 gramos diarios de romero seco utilizado como condimento, mientras que las hojas frescas pueden consumirse en cantidades de entre 3 y 12 gramos diarios.

En cuanto a las infusiones, el especialista recomienda no superar las dos tazas por día.

Un punto importante es diferenciar el romero utilizado como alimento de su aceite esencial. El aceite esencial de romero no debe ingerirse, ya que está destinado a usos específicos y puede resultar tóxico si se consume.

En definitiva, el romero puede formar parte de una alimentación variada y aporta distintos compuestos bioactivos. Sus posibles efectos sobre la memoria, la inflamación y la salud cardiovascular continúan siendo estudiados, por lo que sus beneficios potenciales deben interpretarse dentro del contexto de una alimentación saludable y no como sustituto de un tratamiento médico.