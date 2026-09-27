Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 cerraron con una convocatoria récord

Más de 3,5 millones de personas acompañaron el evento durante dos semanas, según Odesur. La competencia reunió a más de 4.000 atletas de 15 países y tuvo como sedes a Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 llegaron a su fin después de dos semanas de competencia con un balance que, según la organización, quedó marcado por una convocatoria histórica.

El presidente de Odesur, Mario Moccia, aseguró que más de 3,5 millones de personas participaron de las distintas actividades vinculadas con el certamen y calificó a esta edición como la de mayor convocatoria en la historia de los Juegos Suramericanos.

El cierre se realizó este sábado en el Parque Sur de la ciudad de Santa Fe, uno de los escenarios principales del evento. El acto contó con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro y de Moccia, además de deportistas, delegaciones, voluntarios y público.

Pullaro destacó el impacto del evento

Durante la ceremonia, el gobernador santafesino realizó un balance positivo de la organización y destacó la participación de la comunidad durante las distintas jornadas.

Pullaro sostuvo que los Juegos permitieron mostrar a Santa Fe ante visitantes de distintas partes del país y del exterior y afirmó que la provincia quedó posicionada como un escenario relevante para el desarrollo deportivo.

El mandatario también agradeció la participación de atletas, entrenadores, voluntarios, docentes y fuerzas de seguridad que formaron parte del operativo desplegado durante la competencia.

El legado más allá de las competencias

Moccia puso el foco en el impacto que el evento puede dejar más allá de los resultados deportivos.

El titular de Odesur destacó que los Juegos permitieron generar encuentros entre delegaciones de distintos países y resaltó los valores asociados a la práctica deportiva.

Además, volvió a señalar que la edición 2026 registró la mayor convocatoria histórica de los Juegos Suramericanos, con más de 3,5 millones de personas durante las dos semanas de actividades.

Música, desfile y homenaje a los veteranos de Malvinas

La ceremonia de clausura incluyó el tradicional desfile de abanderados, deportistas y voluntarios que participaron de la competencia.

La propuesta artística contó con la participación de la Red de Coros y Orquestas y de la cantante Julia Mancilla. La soprano santafesina Virginia Tola interpretó el Himno Nacional Argentino.

Uno de los momentos destacados de la ceremonia fue la participación de excombatientes de Malvinas, quienes estuvieron a cargo del arrío de las banderas oficiales.

Luego del acto protocolar, la jornada continuó con la Fiesta Bresh y presentaciones musicales, entre ellas las del cantante de cumbia Cacho Deicas y nuevamente Virginia Tola.

Más de 4.000 atletas y 15 países

Durante los Juegos participaron delegaciones de 15 países: Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

En total, más de 4.000 atletas compitieron en 43 deportes y 60 disciplinas, distribuidas entre las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Con el cierre de la competencia, las tres ciudades quedaron como protagonistas de un evento internacional que, además de las competencias, dejó nuevas experiencias organizativas, infraestructura deportiva y una agenda de actividades que buscará mantenerse después de la clausura.