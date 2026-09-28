Messi tuvo una fuerte discusión con un futbolista uruguayo de Columbus Crew

Lionel Messi volvió a protagonizar un cruce con Santiago Rodríguez, esta vez durante la derrota de Inter Miami por 2-1 frente a Columbus Crew por la MLS. El episodio ocurrió sobre el final del primer tiempo, luego de una infracción cometida por el capitán argentino sobre el mediocampista uruguayo.

Mientras los jugadores se acomodaban para ejecutar un tiro libre a favor del conjunto local, Messi y Rodríguez intercambiaron palabras y quedaron cara a cara durante algunos segundos. El árbitro Víctor Manuel Rivas decidió no amonestar a ninguno de los dos por la discusión.

La escena rápidamente llamó la atención porque no fue el primer enfrentamiento entre ambos futbolistas. El antecedente se remonta a noviembre de 2023, cuando Rodríguez todavía defendía la camiseta de New York City FC.

El antecedente entre Messi y Rodríguez

El primer cruce se produjo el 10 de noviembre de 2023, cuando Inter Miami recibió a New York City FC en el DRV PNK Stadium.

El encuentro tenía un condimento especial para Messi: el argentino presentó ante los hinchas de Inter Miami el octavo Balón de Oro de su carrera, obtenido semanas antes.

El partido terminó con triunfo 2-1 para New York City FC y, una vez finalizado, Messi y Rodríguez volvieron a protagonizar una discusión. Durante aquel encuentro, el uruguayo también había tenido un enfrentamiento con Jordi Alba.

La relación entre ambos volvió a quedar en el centro de la escena algunos meses después. En febrero de 2024, la MLS difundió un video en el que diferentes futbolistas debían elegir al mejor jugador de un equipo rival. Rodríguez no eligió a Messi y se inclinó por Carles Gil, de New England Revolution.

Rodríguez, nuevo jugador de Columbus Crew

Santiago Rodríguez tiene 26 años y llegó a Columbus Crew el 2 de septiembre de 2026, luego de su paso por Botafogo de Brasil.

El mediocampista uruguayo surgió de Nacional de Montevideo y posteriormente se consolidó en New York City FC, donde jugó entre 2021 y 2025.

Durante su etapa en el conjunto neoyorquino disputó 144 partidos, marcó 34 goles y registró 39 asistencias. Además, fue campeón de la MLS Cup 2021 y de la Campeones Cup 2022.

El partido frente a Inter Miami representó apenas su segundo encuentro con la camiseta de Columbus Crew.

Messi marcó un golazo, pero Inter Miami volvió a perder

Más allá del episodio con Rodríguez, Messi también fue protagonista dentro del campo de juego. El capitán argentino marcó el empate de Inter Miami con un espectacular tiro libre que se metió en el ángulo del arco defendido por Patrick Schulte.

Con esa conquista, Messi llegó a 76 goles de tiro libre en su carrera y 102 tantos con la camiseta de Inter Miami.

Sin embargo, el conjunto dirigido por Gerardo Martino no pudo sostener el resultado y terminó cayendo sobre el final. En el tiempo adicional, Jamal Thiaré marcó el 2-1 definitivo para Columbus Crew.

El encuentro también significó el último partido de Messi con Inter Miami antes de viajar a Argentina para sumarse al seleccionado nacional. El delantero se prepara ahora para el amistoso del 6 de octubre ante Benín, que será su despedida de la Selección en el estadio Monumental.