Lando Norris se disculpó con Franco Colapinto por sus polémicos dichos

El piloto de McLaren, Lando Norris, se disculpó con Franco Colapinto después de las fuertes declaraciones que había realizado contra el argentino tras el Gran Premio de Azerbaiyán. El británico reconoció que habló impulsado por la bronca del momento y admitió que sus comentarios “simplemente no debería haberlos dicho”.

El episodio ocurrió durante la carrera en el circuito callejero de Bakú, cuando una maniobra de Colapinto terminó involucrando a los Alpine y al McLaren de Norris, que quedaron fuera de competencia durante un reinicio.

Luego del abandono, el piloto británico había reaccionado con dureza contra el argentino y sostuvo que “hay pilotos que no deberían estar en la Fórmula 1”. Además, consideró que Colapinto debía recibir al menos una carrera de suspensión.

El mensaje de disculpas de Norris a Colapinto

Con el paso de los días, Norris decidió dejar atrás la polémica y le envió un mensaje privado al piloto argentino para disculparse por sus dichos.

“Después de la carrera, le envié un mensaje a Franco pidiéndole disculpas por los comentarios que hice, que simplemente no debería haber dicho. Sé que las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es excusa. Fue un error por mi parte”, reconoció el piloto de McLaren en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

De esta manera, Norris asumió que su reacción posterior a la carrera estuvo marcada por la frustración y buscó cerrar el episodio antes de la próxima competencia.

Norris aseguró que mantiene una buena relación con Colapinto

Además de reconocer su error, el británico dejó claro que el enfrentamiento no afectó su relación con Colapinto y aseguró que ambos mantienen un buen vínculo fuera de la pista.

“Franco y yo tenemos una buena relación, seguimos siendo buenos amigos y ambos estamos deseando volver a competir juntos este fin de semana”, afirmó Norris.

Así, el piloto de McLaren dio por terminado el conflicto generado después del Gran Premio de Azerbaiyán y se disculpó públicamente por las críticas que había dirigido contra el argentino.

La Fórmula 1 continuará su calendario con la próxima cita, donde Norris y Colapinto volverán a encontrarse en pista después de la polémica que protagonizaron en Bakú.